ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία έναντι 24,3 δισ. δολαρίων

Την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενέκρινε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, ενισχύοντας την εθνική της άμυνα και βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα με τις αμερικανικές δυνάμεις», αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.
BREAKING: The US is selling Saudi Arabia 48 x F-35 fighter jets in a deal worth up to $24.3 billion, Saudi Arabia’s first-ever F-35 purchase.
The State Department notified Congress today and called it essential for “improving the security of a major non-NATO ally.” pic.twitter.com/q4DpHlhW9t
— Clash Report (@clashreport) September 17, 2026
Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει εδώ και χρόνια την απόκτηση των F-35, ωστόσο η προοπτική πώλησής τους στο Ριάντ είχε προκαλέσει επιφυλάξεις στο Ισραήλ, τη μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει σήμερα αεροσκάφη του συγκεκριμένου τύπου.
Με βάση την αμερικανική νομοθεσία, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε το Κογκρέσο για την προτεινόμενη συμφωνία, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί προκειμένου να προχωρήσει.
Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την έγκριση από την αμερικανική κυβέρνηση μιας ακόμη μεγάλης συμφωνίας για τη Σαουδική Αραβία. Συγκεκριμένα, στις αρχές του μήνα δόθηκε το πράσινο φως για την πιθανή πώληση περισσότερων από 10.000 βομβών, συνολικής αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.