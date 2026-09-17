Κωνσταντοπούλου: «Πενιχρές οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για το πετρέλαιο θέρμανσης – Ανάλγητη, ιδιοτελής και τυχοδιωκτική η διακυβέρνηση της χώρας»

Για «πενιχρές εξαγγελίες» αναφορικά με το κόστος πετρελαίου θέρμανσης έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη στις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «κάποιες πενιχρές εξαγγελίες που θα εξειδικευτούν από εβδομάδα μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το ντίζελ», «ρητά αποκλείοντας ελαφρύνσεις και ανακούφιση γενναία μέτρα και περικοπή φορολογίας αλλά και παρέμβαση για την ανακούφιση των πολιτών στο πεδίο της αμόλυβδης βενζίνης», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Παρακολούθησα τη μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες επισημάνσεις. Ένας χρυσοκάνθαρος Πρωθυπουργός που έχει αυξήσει την περιουσία του, που παίρνει επίδομα αγρότη και μάλιστα ακούσαμε το τελευταίο διάστημα ότι είναι αγρότης σε αγρανάπαυση, που εμπλέκεται σε σκάνδαλο, που ενορχηστρώνει ένα χουντικού τύπου παρακράτος για να αντιμετωπίσει και να εξουδετερώσει πολιτικούς αντιπάλους.

Τι είπε σήμερα στους πολίτες;

Πρώτον, ότι για τα εθνικά θέματα έχει ο Θεός. Για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια, είπε ότι είναι ένα δικαίωμά μας. Χαίρομαι πολύ.

Είναι δικαίωμά μας εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Ένα δικαίωμα που δυστυχώς οι κυβερνήσεις δεν έχουν ασκήσει και η στάση αυτή, η εφεκτική, προσομοιάζει με την επί δεκαετίες άφεση και ενός άλλου δικαιώματος και άλλων πολύ σημαντικών αξιώσεων και μιλώ για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Όταν τα δικαιώματα δεν τα ασκείς, τότε δίνεις στον αντίπαλο το πλεονέκτημα και του δίνεις βέβαια και την άνεση να τα αμφισβητεί.

Έχουν περάσει 81 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 82 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και της Ελλάδας και δεν έχει ασκηθεί αυτό το θεμελιώδες ιστορικής σημασίας αξιακής και ηθικής αναφοράς, αλλά και τεράστιας οικονομικής σημασίας δικαίωμα του ελληνικού λαού. Με τον ίδιο τρόπο που ο κύριος Μητσοτάκης ασκεί πολιτική κατευνασμού προς την κοινωνία σε σχέση με τις Γερμανικές Οφειλές, με τον ίδιο τρόπο επιδιώκει να ασκήσει τον ίδιο κατευνασμό σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την ίδια ώρα οι πιλότοι μας, οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας υποχρεώνονται καθημερινά να αναχαιτίζουν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και να επωμίζονται εκείνοι το βάρος και το κόστος της εφεκτικότητας των ελληνικών Κυβερνήσεων.

Την ίδια ώρα οι πιλότοι μας θυσιάζονται σε ιδιωτικά air shows με συμμετοχή συγγενών πολιτικών προσώπων, όπως η περίπτωση του κυρίου Ποδηματά, αδελφού της Άννυς Ποδηματά, πρώην Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που ήταν ο διοργανωτής αυτού του μακάβριου και μοιραίου air show που στοίχισε τη ζωή σε δύο πολύτιμους πιλότους μας πριν από λίγες μέρες. Μου προξενεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αυτά τα στοιχεία. Μου προξενεί και αλγεινή εντύπωση η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η σημερινή απουσία του Προέδρου του και πολλών Βουλευτών του από την ψηφοφορία άρσης της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, εμπλεκόμενου και ενεχόμενου στο Qatar Gate, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που ζητείται η εκτέλεσή του.

Τι άλλο μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης; Τι άλλο είπε στην κοινωνία; Είπε ότι πρέπει να περιμένει για να σκεφτεί ο κύριος Μητσοτάκης και να προτεραιοποιήσει την ιεράρχηση των πρωτοβουλιών του σε σχέση με το πετρέλαιο που έκανε κάποιες πενιχρές εξαγγελίες που θα εξειδικευτούν από εβδομάδα μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το ντίζελ, ρητά αποκλείοντας ελαφρύνσεις και ανακούφιση γενναία μέτρα και περικοπή φορολογίας αλλά και παρέμβαση για την ανακούφιση των πολιτών στο πεδίο της αμόλυβδης βενζίνης. Και γιατί άλλωστε να χολοσκάσει ο κύριος Μητσοτάκης που έχει καλυμμένα και ο ίδιος και όλο το επιτελικό του Κράτος τα έξοδα κίνησης καυσίμων για στρατούς, όχι μόνο από Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Βουλευτές αλλά και για ολόκληρους στρατούς από λεγόμενους, φερόμενους και αμειβόμενους συνεργάτες.

Είναι πραγματικά ανήκουστο το 2026 η κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την ανάλγητη και ιδιοτελή τυχοδιωκτική διακυβέρνηση. Για το ζήτημα των καυσίμων η Πλεύση Ελευθερίας έχει προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για άμεσες μειώσεις του κόστους τους, καθώς επίσης και για τον έλεγχο των τιμών και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουν αποψιλωθεί, όχι μόνο στον τομέα της υγείας όπως με φρίκη αποκαλύπτεται μετά την τραγική πραγματικά αφαίρεση της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς έχουν αποψιλωθεί, αποδεκατιστεί, ουσιαστικά απενεργοποιηθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και το ίδιο επιδιώκει το σύστημα Μητσοτάκη για τη Βουλή, να απενεργοποιηθεί πλήρως.

Κάποιοι του κάνουν τη χάρη και κάποιοι παίζουν το παιχνίδι του. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω στις δεσμεύσεις μας για λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα και πρωτίστως στα ζητήματα ενίσχυσης και ανακούφισης της κοινωνίας, ελέγχου και καταστολής της διαφθοράς και οικοδόμησης πραγματικών προοπτικών ευημερίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας για τη χώρα και ιδίως για τη νέα γενιά.