Βουλή: Άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

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Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για δύο διαφορετικές υποθέσεις εισηγείται προς την Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Δεοντολογίας, κατά τη δεύτερη σημερινή συνεδρίασή της.

Η πρώτη υπόθεση αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα, η οποία κατατέθηκε στις 6 Ιουνίου 2026 και επέχει θέση έγκλησης από αστυνομικό του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας. Η καταγγελία αφορά παράβαση του άρθρου 38 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 4624/2019 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου 2026, εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας. Ο αστυνομικός υποστηρίζει ότι η κ. Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκόπησε και στη συνέχεια ανάρτησε το σχετικό υλικό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς τη συναίνεσή του.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν έγκλησης, η οποία κατατέθηκε στις 19 Ιουνίου 2026 από τον Χριστόφορο Σεβαστίδη, δικαστικό λειτουργό και πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Η έγκληση αφορά τη φερόμενη τέλεση του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης, δημόσια και μέσω διαδικτύου, κατ’ εξακολούθηση, βάσει του άρθρου 363 του Ποινικού Κώδικα.

Οι θέσεις των κομμάτων στην Επιτροπή

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πληροφορίες, στην υπόθεση που αφορά την καταγγελία του αστυνομικού, υπέρ της άρσης της ασυλίας φέρονται να τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κατά φέρονται να ψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ «παρών» δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην υπόθεση της έγκλησης Σεβαστίδη, υπέρ της άρσης φέρονται να ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ κατά η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. «Παρών» δήλωσαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η τελική απόφαση για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.