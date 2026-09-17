Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα παραστεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Μπαράζ επαφών για επενδύσεις

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία. Παράλληλα, ο ίδιος θα έχει σειρά επαφών με επενδυτές.

Το πρόγραμμα επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ ξεκινά τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου όπου θα παραστεί στο Σαν Φρανσίσκο για επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Την επομένη, 22α Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Stanford, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση που φιλοξενεί το Hoover Institution με τη συμμετοχή της πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Condoleezza Rice.

Ακολούθως, την 23η, την 24η και 25η Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη θα συμμετάσχει σε roundtable με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Επίσης, θα έχει επαφές με τους επικεφαλής και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών.

Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων, που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (FDI). Ο ίδιος αναμένεται να επισημάνει ότι «η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιρειών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη αυτών».

Ειδική εκδήλωση για τους ωκεανούς με Φον Ντερ Λάιεν και Μάρκ Κάρνεϊ

Το πρωί της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «OceanEye», υπό τη συμπροεδρία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και του Πρωθυπουργού του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ. H ευρωπαϊκή πρωτοβουλία OceanEye, είναι σχέδιο της ΕΕ για να παρακολουθεί καλύτερα τους ωκεανούς και τις θάλασσες, συνδυάζοντας δορυφόρους και ψηφιακά μοντέλα, με στόχο καλύτερα δεδομένα για το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και ανάπτυξη ευρωπαϊκής τεχνολογίας.

Την ίδια μέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις -μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς (Michail Amiridis, ⁠Dina Titus, John Koudounis, George Dangas, Αθηνά Κρομμύδα, ⁠Patrick Theros).

Ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ

Την 24η Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα (τοπική ώρα). Νωρίτερα την ίδια μέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, με μεγάλη διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων (την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου).