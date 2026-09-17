Γιώργος Μαζωνάκης: Το δελτίο του ΕΚΑΒ που «καίει» του γιατρούς, η κατάθεση του 67χρονου ασθενή και η προκλητική δήλωση του παθολόγου

Νέα δεδομένα προστίθενται στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού. Σημαντικό μέρος των ερευνών αφορά όσα διαδραματίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, την αντίδραση μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, αλλά και τα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο εκείνες τις ώρες.

Οι δύο γιατροί βρίσκονται πλέον στις φυλακές Κορυδαλλού, και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Tο σκεπτικό της προσωρινής κράτησής τους συνδέεται με τρία βασικά ζητήματα: την έλλειψη της απαιτούμενης άδειας για τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, την καθυστέρηση που φέρεται να υπήρξε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή και την αποδιδόμενη στους κατηγορουμένους παρεμπόδιση της έρευνας των Αρχών. Ανακριτής και εισαγγελέας φέρονται επίσης να έκριναν ότι υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων.

Τι αναφέρει το δελτίο του ΕΚΑΒ

Στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές πριν από τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο προκύπτουν, σύμφωνα με τον Alpha, από το δελτίο του ασθενοφόρου που συμπλήρωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο τραγουδιστής δεν ανέπνεε και ότι αρχικά πραγματοποιήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση από γιατρό, ενώ στη συνέχεια του χορηγήθηκε αδρεναλίνη.

Οι διασώστες φέρονται επίσης να έχουν καταγράψει στο δελτίο ότι «οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή».

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Οι πρώτες ώρες των δύο γιατρών στις φυλακές

Η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί, με χρονική διαφορά περίπου μισής ώρας. Λίγα λεπτά μετά τις 6:30 ξεκίνησε από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης η μεταγωγή της γιατρού που φέρεται να πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση, ενώ περίπου μισή ώρα αργότερα αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ ο σύζυγός της, γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου της οδού Καρνεάδου.

Οι σωφρονιστικές αρχές έχουν λάβει μέτρα για την προστασία των δύο κρατουμένων και την ομαλή λειτουργία των φυλακών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις φυλακές υπάρχει ένταση μεταξύ κρατουμένων, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και είχε στο παρελθόν πραγματοποιήσει συναυλία στις γυναικείες φυλακές.

Η γιατρός είναι μόνη της σε κελί στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, όπου στεγάζεται το ιατρείο του σωφρονιστικού καταστήματος. Πρόκειται για τμήμα των φυλακών στο οποίο, κατά το παρελθόν, έχουν κρατηθεί κυρίως γυναίκες καταδικασμένες για υποθέσεις παιδικής κακοποίησης.

Ο σύζυγός της, γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, έχει μεταφερθεί στην Έκτη Πτέρυγα των ανδρικών φυλακών. Μάλιστα, ο γιατρός ανακάλεσε την απεργία πείνας που είχε εξαγγείλει κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη ΓΑΔΑ και δήλωσε ότι θα σιτίζεται κανονικά.

«Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης»

Σύμφωνα με το Star, όταν έφτασε στις φυλακές ο παθολόγος ανέφερε: «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με αυτό της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα».

Η γιατρός πέρασε επίσης από την προβλεπόμενη διαδικασία ενημέρωσης από τη διευθύντρια και τον αρχιφύλακα των φυλακών και σύμφωνα με τo Star ζήτησε πληροφορίες για το επισκεπτήριο, τις ημέρες κατά τις οποίες μπορούν να την επισκέπτονται συγγενικά και άλλα πρόσωπα, καθώς και για τη διαδικασία κατάθεσης χρημάτων.

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Ο 67χρονος που βρισκόταν στο ιατρείο

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που εξετάζονται είναι ποια πρόσωπα βρίσκονταν στο ιατρείο του Κολωνακίου την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με το MEGA, στον χώρο βρίσκονταν η γιατρός, ο παθολόγος, δύο νοσηλεύτριες, μία γραμματέας, μία 56χρονη τεχνολόγος εργαστηρίων, ο τραγουδιστής και ένας ακόμη ασθενής.

Πρόκειται για έναν 67χρονο άνδρα, ο οποίος έχει καταθέσει στην Αστυνομία και φέρεται να βρισκόταν στο γραφείο του 58χρονου γιατρού.

Ο κατηγορούμενος γιατρός υποστηρίζει ότι στις 14:00 δεν βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και ότι επέστρεψε όχι επειδή ενημερώθηκε από τη σύζυγό του για την κατάσταση του τραγουδιστή, αλλά επειδή είχε προγραμματισμένο ραντεβού στις 15:30.

Ο 67χρονος αποτελεί πρόσωπο με ιδιαίτερη σημασία και για την υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος του ζεύγους, Νίκος Αγαπηνός, αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, να προσβάλει το ένταλμα προσωρινής κράτησης μόνο για τον άνδρα γιατρό και να χρησιμοποιήσει τον 67χρονο ως μάρτυρα σχετικά με την παρουσία του κατηγορουμένου στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες.

Η κατάθεση του 67χρονου

Ο 67χρονος φέρεται να κατέθεσε: «Στο ιατρείο πήγα στις 15:30. Έχω ξαναπάει 5-6 φορές. Είμαι ασθενής του 58χρονου. Είχε ένα μηχάνημα που έβλεπε γενικά την κατάσταση της υγείας, ως διαγνωστικό εργαλείο. Όταν έφτασα στο ιατρείο επικρατούσε ησυχία. Δεν παρατήρησα τίποτα ανησυχητικό. Το μήνυμα με το παραπεμπτικό για τις εξετάσεις μου ήρθε στις 16:06. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν όλα ήσυχα. Συζητούσαμε με τον γιατρό και θα μου έγραφε και την επόμενη εξέταση.

Εκείνη την ώρα ακούστηκε μια φωνή που του φώναξε να πάει και εκείνος αποχώρησε. Υπήρξε αναστάτωση. Μετά από 6-7 λεπτά άκουσα να λένε να κληθεί ασθενοφόρο. Τότε η γραμματέας με ενημέρωσε ότι προέκυψε ένα έκτακτο περιστατικό και μου είπε ότι πρέπει να σταματήσουμε και πως θα με ειδοποιήσουν εκ νέου. Αποχώρησα. Φεύγοντας, είδα και το ασθενοφόρο να πηγαίνει προς το ιατρείο.

Με την 56χρονη δεν έχω κάνει κάποια θεραπεία. Την έχω δει μία-δύο φορές, αλλά δεν την ξέρω. Ο 58χρονος μου είχε προτείνει παλαιότερα να κάνω μια θεραπεία με μηχανήματα. Την είχα κάνει, αλλά δεν την επανέλαβα. Δεν θυμάμαι την ονομασία της θεραπείας. Θυμάμαι, όμως, τη διαδικασία. Σου έπαιρναν 200 ml αίμα και μετά το μηχάνημα το φυγοκέντριζε και κάπως βοηθούσε αυτό στα αγγεία της καρδιάς.

Το είχα ψάξει, είχα δει ότι γίνεται διεθνώς. Δεν το επανέλαβα γιατί δεν είδα κάποια διαφορά. Δεν το θεώρησα επικίνδυνο».

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Ο υπνοθεραπευτής διοργάνωνε σεμινάρια σε… δεύτερο χώρο των κατηγορούμενων γιατρών

Παράλληλα, νέα στοιχεία για τη σχέση του υπνοθεραπευτή με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς προκύπτουν από φωτογραφία και ανάρτηση μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας για σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, σε χώρο πολύ κοντά στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο υπνοθεραπευτής αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς είχε συναντήσει τον τραγουδιστή δύο 24ωρα πριν από τον θάνατό του. Παράλληλα, διερευνώνται τα προγραμματισμένα ραντεβού και οι επαφές που είχαν προηγηθεί, καθώς και η φωτογραφία που φέρεται να απέστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή κατά τις κρίσιμες ώρες.

Η φωτογραφία που έρχεται στο φως της δημοσιότητας είναι από εκδήλωση που είχε διοργανώσει ο υπνοθεραπευτής πριν από περίπου έναν χρόνο. Σε αυτή διακρίνονται τόσο ο υπνοθεραπευτής όσο και η προφυλακισμένη γιατρός, μαζί με άλλα πρόσωπα.

Το σεμινάριο

Η φωτογραφία συνδέεται με σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 σε χώρο των δύο γιατρών στο Κολωνάκι. Πρόκειται για διαφορετικό χώρο από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη ανακοπή ο γνωστός καλλιτέχνης.

Στην πρόσκληση για την εκδήλωση γινόταν αναφορά σε εργαστήριο με θέμα τη «μαγεία των ονείρων», ενώ ως χώρος διεξαγωγής παρουσιαζόταν το «ανακαινισμένο ολιστικό ιατρείο» των δύο γιατρών.

Την εκδήλωση είχε αναρτήσει ο υπνοθεραπευτής στην προσωπική του ιστοσελίδα, καλώντας ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο σεμινάριο. Ως τοποθεσία αναφερόταν η οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 6. Πρόκειται για τον δεύτερο χώρο που συνδέεται με τους δύο γιατρούς. Έξω από το συγκεκριμένο χώρο υπήρχε, γραμμένο στο κουδούνι το όνομα του παθολόγου, το οποίο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είχε αφαιρεθεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κόστος του σεμιναρίου, το οποίο ανερχόταν σε 350 ευρώ ανά άτομο. Στη φωτογραφία από την εκδήλωση διακρίνονται τουλάχιστον δέκα πρόσωπα.

Η εταιρεία Miracell Athens

Στον συγκεκριμένο χώρο επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ 6 στεγάζεται η εταιρεία Miracell Athens, η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 ως μονοπρόσωπη ΙΚΕ στο όνομα συγγενικού προσώπου του κατηγορούμενου γιατρού, και συγκεκριμένα στο όνομα της κόρης του.

Στην ιστοσελίδα της η εταιρεία αναφέρει ότι «δραστηριοποιείται στην προμήθεια και υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αναλώσιμων για επαγγελματίες υγείας».

Η Miracell Athens εμπορεύεται, μεταξύ άλλων, τη συσκευή Smart M-Cell με την οποία έγινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο στην Καρνεάδου.

Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τους δύο γιατρούς – Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους

Σε εξέλιξη βρίσκεται τρίτη, εκτεταμένη οικονομική έρευνα σε βάρος των δύο γιατρών του Κολωνακίου, οι οποίοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι αρχές ξεκινούν το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και τον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων και των οικονομικών συναλλαγών των κατηγορουμένων. Στόχος της παρέμβασης είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που στοιχειοθετηθεί το αδίκημα, αναμένεται η άμεση δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων και η σύνταξη σχετικού πορίσματος. Το εν λόγω πόρισμα θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να ασκηθούν συμπληρωματικές ποινικές διώξεις.

Η συγκεκριμένη οικονομική εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στα δύο ήδη ανοιχτά μέτωπα, δηλαδή την κύρια ποινική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου, καθώς και την πειθαρχική έρευνα που διενεργείται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.