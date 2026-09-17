ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Στηρίζει ξανά τα μονοπώλια της ενέργειας και ανακοινώνει ως «παροχή» την αύξηση κατά 60% στο πετρέλαιο θέρμανσης

«Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπώλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια – με τις γνωστές του κουτοπονηριές – ανακοινώνοντας ως “παροχή”, ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα “ανοίξει” με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την τηλεοπτική συνέντευξη του πρωθυπουργού.

«Όσο για τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων, αυτά τα έχουμε ξαναδεί και ούτε τις τιμές μειώνουν, ούτε αγγίζουν στο ελάχιστο τα τεράστια κέρδη των ενεργειακών ομίλων, οι οποίοι έχουν χίλιους δυο τρόπους να τα “μαγειρεύουν” και να τα κάνουν απροσπέλαστα» προσθέτει η ανακοίνωση και τονίζει:

«Πραγματική ανάσα ανακούφισης θα μπορούσαν να δώσουν οι προτάσεις του ΚΚΕ για πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, καθώς και για μόνιμη κατάργηση των άδικων έμμεσων φόρων, όπως είναι ο ΦΠΑ και οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Αντί για αυτό, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μια “προσωρινή μείωση” του ΕΦΚ στα καύσιμα, “αν και εφόσον το δεχθεί η ΕΕ”, αντιγράφοντας τις προτάσεις των κομμάτων της “κοστολογημένης” σοσιαλδημοκρατίας κι αυτό τη στιγμή που τα κρατικά ταμεία έχουν γεμίσει με 6,5 δις πλεόνασμα μόνο στο πρώτο 8μηνο του 2026».

«Σχετικά με το επίδομα ανεργίας, ομολόγησε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι ο εκβιασμός των ανέργων για να αποδέχονται την όποια κακοπληρωμένη θέση εργασίας, διαφορετικά θα μένουν χωρίς εισόδημα, στην ίδια λογική δηλαδή με τη θέση που εξέφρασε ως “λαγός” ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και της βολικής αντιπολίτευσης, που καλούν τον λαό να συμβιβαστεί με τη μιζέρια, υπάρχει εναλλακτική και βρίσκεται στην αμφισβήτηση των κοινών τους δεσμεύσεων, στους αγώνες σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, που βάζουν μπροστά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες σε σύγκρουση με τα κέρδη των λίγων» αναφέρει, ακόμα, η ανακοινώνει και καταλήγει:

«ΥΓ: Από τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη δεν έλειψε και η πριμοδότηση του ναζί εγκληματία Κασιδιάρη, τον οποίο χαρακτήρισε “αντισυστημικό”, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι φασίστες είναι τα μαντρόσκυλα του συστήματος που και ο ίδιος υπηρετεί. Απέναντι σε αυτό το στημένο παιχνίδι της αλληλοτροφοδότησης, ο λαός και το κίνημά του έχει τη δύναμη να στείλει τέτοιες δυνάμεις στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, όπου και ανήκουν».