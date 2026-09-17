Κουμουνδούρου κατά Γεροβασίλη: «Επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από την προηγούμενη ηγεσία»

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη από την βουλευτική της έδρα, μετά τις δηλώσεις της περί πιθανής ένταξής της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Κύκλοι της Κουμουνδούρου κατηγορούν τη Γεροβασίλη ότι επιβεβαιώνει σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και ότι στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από το κόμμα.

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Φωτογραφία: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη από την βουλευτική έδρα ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις νέες δηλώσεις της σε σχέση με πιθανή ένταξή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
  • Κύκλοι της Κουμουνδούρου επικρίνουν την Όλγα Γεροβασίλη ότι «στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της».
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ καλεί τους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές να παραιτηθούν από τις έδρες τους, με κύκλους της Κουμουνδούρου να τονίζουν: «Ας παραιτηθούν επιτέλους. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους».

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Την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη από την βουλευτική έδρα ζητούν κύκλοι της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις νέες δηλώσεις της για πιθανή ένταξή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Σε διαδικτυακή της συνέντευξη, η Όλγα Γεροβασίλη υποστήριξε ότι βλέπει την πολιτική της αντίληψη «μέσα στο σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ».

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Κύκλοι της Κουμουνδούρου, πάντως, στηλιτεύουν την στάση της Όλγας Γεροβασίλη, που δηλώνει «πίστη και ένταξη στο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα», γιατί όπως υποστηρίζουν η ίδια «επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας και της ομάδας ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών». Πρόκειται για αυτούς τους βουλευτές «οι οποίοι δεν παρέδωσαν την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση προεκλογικά και όπως επιβάλλει το ήθος της Αριστεράς», αναφέρουν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ.

Επικρίνουν, μάλιστα, την Όλγα Γεροβασίλη ότι «στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της». «Είναι ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε ένταξη ‘ανεξάρτητων βουλευτών’ στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με εκπτώσεις στους όρους ένταξης που έθεσε ο ιδρυτής του, θα έθετε αυτομάτως τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ρόλο ενορχηστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026», τονίζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου.

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«Ας αναλάβουν όλες και όλοι την ευθύνη τους έναντι των ψηφοφόρων τους και της Αριστεράς», αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι για να τονίσουν: «Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προχωρά με πίστη στις ανεξάντλητες δυνάμεις, το ήθος και το πρόγραμμά του». «Ας παραιτηθούν επιτέλους. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους», τονίζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου, για να καταλήξουν λέγοντας: «Τα σχέδιά τους απέτυχαν».

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