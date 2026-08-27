ΣΥΡΙΖΑ: Και επίσημα εκτός Κασιμάτη και Γεροβασίλη – Μένει με 10 βουλευτές η Κοινοβουλευτική Ομάδα

Η διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη και η ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη ανακοινώθηκαν επίσημα από το προεδρείο της Βουλής, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να μειώνεται πλέον σε 10 βουλευτές. Αυτή η εξέλιξη τοποθετεί τον ΣΥΡΙΖΑ στην πέμπτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης, ενώ προγραμματίζεται η εκλογή νέου αντιπροέδρου της Βουλής και αποφασίστηκε δωρεά 200.000 ευρώ προς το νοσοκομείο «Σωτηρία».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Γεροβασίλη - Κασιμάτη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανακοινώθηκε και επισήμως η διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και η ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει πλέον 10 βουλευτές και «πέφτει» στην πέμπτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης.
  • Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η «Εκλογή Αντιπροέδρου από την πέμπτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα», με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει την βουλευτή Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα.
  • Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε οικονομική αρωγή 200.000 ευρώ προς το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» για την ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση του υπογείου του κτιρίου «300 Ανδρών».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ανακοινώθηκαν και επισήμως από το προεδρείο της Βουλής η διαγραφή της βουλευτού Β’ Πειραιά, Νίνας Κασιμάτη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της τέως αντιπροέδρου του Σώματος, Όλγας Γεροβασίλη. Οι κυρίες Κασιμάτη και Γεροβασίλη διατηρούν τις έδρες τους ως ανεξάρτητες.

Όλγα Γεροβασίλη: Ανεξαρτητοποιήθηκε και επίσημα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει τώρα 10 βουλευτές (από 12) και «πέφτει» στην πέμπτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης. Στην τέταρτη θέση «ανεβαίνει» η Ελληνική Λύση, που διαθέτει 11 βουλευτές. Πλέον, οι ανεξάρτητοι είναι 53 (από 51).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής, την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η «Εκλογή Αντιπροέδρου από την πέμπτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα» μετά την αποχώρηση της κα Γεροβασίλη από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και την απώλεια της θέσης της αντιπροέδρου της Βουλής.

Η πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής, Ν. Κακλαμάνη ότι η πρόταση του κόμματός της για το αξίωμα της αντιπροέδρου είναι η βουλευτής Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα, ενώ ο κ. Ν. Κακλαμάνης ενημέρωσε την κ. Δούρου και τον γραμματέα της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Αμανατίδη για τη θέση της ΝΔ (ως προς τη συγκεκριμένη εκλογή).

Δωρεά 200.000 ευρώ της Βουλής στο «Σωτηρία»

Κατά τη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, και μετά από πρόταση του κ. Ν. Κακλαμάνη, αποφασίστηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η οικονομική αρωγή του Κοινοβουλίου προς το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» με το ποσόν των 200.000 ευρώ, για την ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση του υπογείου του κτιρίου «300 Ανδρών» του Νοσοκομείου, για την ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων καρδιολογικών υπηρεσιών από την Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ