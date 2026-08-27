Θεσσαλονίκη: Από τις 3 το μεσημέρι ανοίγει για το κοινό η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά – Οι νέοι σταθμοί και τα δρομολόγια

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Από τις 15:00 δίνεται σε χρήση προς το επιβατικό κοινό η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο.

Οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», καθώς ο νέος κλάδος τίθεται σε εμπορική λειτουργία και συνδέεται με το υφιστάμενο δίκτυο.

Το ωράριο λειτουργίας

Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, το Μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριό του: από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κυριακή 05:15-00:30, ενώ Παρασκευή και Σάββατο 05:15-02:00.

Στο κοινό τμήμα της γραμμής, από τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» μέχρι την «25ης Μαρτίου», οι συρμοί θα διέρχονται περίπου κάθε τρία λεπτά, ενώ προς Καλαμαριά η χρονοαπόσταση θα είναι περίπου 4,5 λεπτά.

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» υπολογίζεται σε 24-26 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό τα Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ

Ειδικότερα για τη φετινή 90η ΔΕΘ, το Μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Η επέκταση προσθέτει περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και πέντε νέους σταθμούς, ενισχύοντας τη σύνδεση της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο.