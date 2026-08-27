Θεσσαλονίκη: Από τις 3 το μεσημέρι ανοίγει για το κοινό η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά – Οι νέοι σταθμοί και τα δρομολόγια

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά τίθεται σε λειτουργία από τις 15:00, προσθέτοντας πέντε νέους σταθμούς στο δίκτυο. Το Μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο λειτουργίας του, με ειδική 24ωρη λειτουργία τα Σαββατοκύριακα της 90ης ΔΕΘ.

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Μετρό Θεσσαλονίκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από τις 15:00 δίνεται σε χρήση προς το επιβατικό κοινό η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο.
  • Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, το Μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριό του, ενώ οι συρμοί θα διέρχονται κάθε 3 λεπτά στο κοινό τμήμα και κάθε 4,5 λεπτά προς Καλαμαριά.
  • Το Μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση τα Σαββατοκύριακα της 90ης ΔΕΘ, ενισχύοντας τη σύνδεση της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο.

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Από τις 15:00 δίνεται σε χρήση προς το επιβατικό κοινό η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο.

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Οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», καθώς ο νέος κλάδος τίθεται σε εμπορική λειτουργία και συνδέεται με το υφιστάμενο δίκτυο.

Το ωράριο λειτουργίας

Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, το Μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριό του: από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κυριακή 05:15-00:30, ενώ Παρασκευή και Σάββατο 05:15-02:00.

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Στο κοινό τμήμα της γραμμής, από τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» μέχρι την «25ης Μαρτίου», οι συρμοί θα διέρχονται περίπου κάθε τρία λεπτά, ενώ προς Καλαμαριά η χρονοαπόσταση θα είναι περίπου 4,5 λεπτά.

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» υπολογίζεται σε 24-26 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά.

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μετρό Θεσσαλονίκης

Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό τα Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ

Ειδικότερα για τη φετινή 90η ΔΕΘ, το Μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Η επέκταση προσθέτει περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και πέντε νέους σταθμούς, ενισχύοντας τη σύνδεση της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο.

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