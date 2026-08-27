Θεσσαλονίκη: 3 κιλά ηρωίνης κατασχέθηκαν σε κατοικία κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης

Περισσότερα από τρία κιλά ηρωίνης κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας συνελήφθη, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη/Ηρωίνη
Πηγή: ΔΑΟΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερα από τρία κιλά ηρωίνης κατασχέθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, όπου συνελήφθη ένας άνδρας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών.
  • Κατά την έρευνα σε οικία, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις συσκευασίες ηρωίνης συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων, ένα κινητό τηλέφωνο και 300 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Περισσότερα από τρία κιλά ηρωίνης, κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια  αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση του συλληφθέντα στην κατοχή και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις συσκευασίες ηρωίνης συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Εις βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ