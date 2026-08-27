Δολοφονία διασώστριας στη Σύρο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή της 41χρονης στο σπίτι του ζευγαριού – Οι ανατριχιαστικές κραυγές

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο βλέπει το φως της δημοσιότητας. Σε αυτό καταγράφονται οι στιγμές που προηγήθηκαν της επίθεσης εναντίον της 41χρονης.

Στο βίντεο του OPEN, η διασώστρια φαίνεται να φτάνει έξω από το σπίτι του ζευγαριού και να χτυπά το κουδούνι κρατώντας ένα μαχαίρι.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο υλικό, αφήνει ένα σακίδιο έξω από την είσοδο και μπαίνει στο σπίτι.

Η καταδίωξη

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, από το εσωτερικό του σπιτιού ακούγονται κραυγές.

Η 41χρονη βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι, ενώ ο άνδρας φέρεται να την καταδιώκει, έχοντας προηγουμένως πετάξει προς το μέρος της μια καρέκλα.

Την ίδια στιγμή, η σύζυγός του βγαίνει από την κατοικία καλώντας σε βοήθεια, ενώ το περιστατικό εξελίσσεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Δείτε βίντεο:

“Κλειδιά” στις έρευνες η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και οι εργαστηριακές εξετάσεις

Το βάρος της έρευνας για το τι ακριβώς συνέβη στη Σύρο, πέφτει πλέον σε δύο στοιχεία που ακόμη δεν βρίσκονται στα χέρια των Αρχών: στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και στις τοξικολογικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα, όπως έγραψε πρόσφατα και η Realnews, αναμένονται τον Σεπτέμβριο και ίσως δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα. Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου υποστηρίζει ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε υπερδιέγερση.

Ενδεικτικά, όταν ο κατηγορούμενος και ένας δεύτερος άνδρας που έσπευσε να τον βοηθήσει επιχείρησαν να της αποσπάσουν το μαχαίρι, δεν τα κατάφεραν. Ίσως τα εργαστηριακά αποτελέσματα εξηγήσουν γιατί η γυναίκα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση.

Ιδιαίτερα σημαντικά θεωρούνται τα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Οι Αρχές αναζητούν το ψηφιακό αποτύπωμα πριν από το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρξε επικοινωνία που θα μπορούσε να ρίξει φως στο γιατί η διασώστρια του ΕΚΑΒ πήγε στο συγκεκριμένο σπίτι. Η πλευρά του 40χρονου ισχυρίζεται ότι δεν είχε προσωπική γνωριμία με τη 41χρονη.

Ωστόσο προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι κατηγορούμενος και θύμα είχαν φοιτήσει στο παρελθόν στο ίδιο σχολείο, ενώ εξετάζεται αν υπήρχαν οικογενειακές επαφές τα καλοκαίρια και τις γιορτές, οπότε και η διασώστρια επισκεπτόταν τη Σύρο. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ίσως προσθέσει ένα κρίσιμο κομμάτι στο παζλ που εξετάζουν οι Αρχές προκειμένου να διαλευκάνουν τη μυστηριώδη υπόθεση.

Προφυλακίστηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της διασώστριας

Μετά την αρχική διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου συνεδρίασε και αποφάσισε την προφυλάκιση του 41χρονου κατηγορούμενου για την ανθρωποκτονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ.

Ελεύθερη με όρους η σύντροφός του

Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφος του δράστη, η οποία κατηγορείται για συνέργεια, αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, ενώ της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα μέχρι την οριστική παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο.