Γκιουλέκας για το μετρό Θεσσαλονίκης: «Είναι εμβληματικό έργο, σηματοδοτεί την επιστροφή της συνέπειας στην υλοποίηση των μεγάλων υποδομών»

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, καλωσορίζοντας τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην πόλη, για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Μιλώντας στη σημερινή (27/8/2026) τελετή εγκαινίων του έργου, ο κ. Γκιουλέκας χαρακτήρισε το έργο «εμβληματικό» και τόνισε ότι «σηματοδοτεί την επιστροφή της αξιοπιστίας και της συνέπειας στην υλοποίηση μεγάλων υποδομών».

Όπως ανέφερε, το Μετρό έχει ήδη ενταχθεί στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων, συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε «νέα τροχιά», καθώς προχωρούν σημαντικά έργα, όπως το Flyover, το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο, η επέκταση του λιμανιού και η ανάπλαση της ΔΕΘ.

«Επιτέλους υπάρχει πολιτική βούληση και προσωπικό ενδιαφέρον για να πάει η περιοχή και η πόλη ψηλά», είπε ο υφυπουργός, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η επέκταση του Μετρό αποτελεί σημαντικό σταθμό στη νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης. «Μετρό Καλαμαριάς, καλώς ήρθες στη ζωή μας. Καλορίζικο», κατέληξε.

Φρ. Ροσέλα: Περήφανοι για την επέκταση του Μετρό

Την ικανοποίησή του για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της THEMA, Φραντσέσκο Ροσέλα, τονίζοντας ότι, λιγότερο από δύο χρόνια έπειτα από την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής, η εξέλιξη αυτή φέρνει τα οφέλη της σύγχρονης αστικής κινητικότητας σε χιλιάδες ακόμη πολίτες.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι προτεραιότητα της THEMA, ως φορέα διαχείρισης και συντήρησης του Μετρό, είναι η παροχή μιας ασφαλούς, αξιόπιστης υπηρεσίας.

Αναφερόμενος στην προετοιμασία για τη λειτουργία της επέκτασης, σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, λειτουργική ολοκλήρωση, εκπαίδευση του προσωπικού και προετοιμασία για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, με τα δοκιμαστικά δρομολόγια να επιβεβαιώνουν την ετοιμότητα των συστημάτων.

Αλ. Εξάρχου: «Το Μετρό Θεσσαλονίκης, το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη»

Την εκτίμηση ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι «το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη» εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Εκφράζοντας την υπερηφάνεια και την ανακούφισή του για την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι αποδείχθηκε πως «μπορούμε να παραδώσουμε το Μετρό ασφαλές», ενώ χαρακτήρισε την επέκταση, ως «ένα έργο που θα αλλάξει την καθημερινότητα πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης».

Αναφερόμενος στην πορεία του έργου, σημείωσε ότι η ιστορία του Μετρό αποτελεί «παράδειγμα του τι δεν πρέπει να γίνεται» σε έργα τέτοιου μεγέθους, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει, όπως είπε, «σωστή πολιτική απόφαση».

Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τους υπουργούς και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εργαζομένους του ομίλου και στον συνεργάτη του έργου, τη Hitachi.

Ο κ. Εξάρχου στάθηκε και στην πορεία του ομίλου, αναφέροντας ότι τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ μέσω διεθνούς ομολόγου υπήρξε ενδιαφέρον από τις διεθνείς αγορές για επενδύσεις ύψους 2,5 έως 3 δισ. ευρώ. Όπως υπογράμμισε, τα στοιχεία αυτά αντανακλούν την αυξημένη εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην εταιρεία και στις δυνατότητές της.

Μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του εξέφρασε την πεποίθηση ότι, εφόσον συνεχιστεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η AKTOR μπορεί να συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών ακόμη μεγάλων έργων στο μέλλον.

Χρ. Φαφούτης: Το Μετρό έφτασε στην Καλαμαριά

«Σημαντικό σταθμό» για το Μετρό Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε τη σημερινή (27/8/2026) ημέρα, ο διευθύνων σύμβουλος της «Ελληνικό Μετρό», Χρήστος Φαφούτης. Σημείωσε ότι η «Ελληνικό Μετρό» παραδίδει στους πολίτες ένα έργο που διευρύνει το δίκτυο, εξυπηρετεί περισσότερους επιβάτες και ενισχύει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Παράλληλα, στάθηκε στην τεχνική πολυπλοκότητα του έργου, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η ενοποίηση πολλών ανεξάρτητων συστημάτων και συρμών σε ένα ενιαίο, ασφαλές και πλήρως λειτουργικό αυτόματο Μετρό, μέσα από χιλιάδες δοκιμές, επαληθεύσεις και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

«Το Μετρό έφτασε σήμερα στην Καλαμαριά. Η σημερινή ημέρα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι όμως το τέλος της διαδρομής», τόνισε, αναφερόμενος στη συνέχιση της ανάπτυξης του δικτύου προς τις βορειοδυτικές συνοικίες.

Όπως υπογράμμισε, η «Ελληνικό Μετρό» θα συνεχίσει να εργάζεται με τεχνική επάρκεια, κοινωνική ευθύνη και συνεργασία, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών.