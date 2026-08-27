Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 50χρονος καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία έζησαν χθες (26/8/2026) το μεσημέρι οι κάτοικοι σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, κοιτάζοντας εμβρόντητοι τα περιπολικά της Αστυνομίας, να κατευθύνονται στο σπίτι του καθηγητή που μένει στη γειτονιά τους.

Η είδηση ήταν ακόμη πιο «σκληρή». Ο 50χρονος που συνελήφθη για ανάρμοστη σχέση με ανήλικη μαθήτριά του και ταυτόχρονα για κατοχή πορνογραφικού υλικού, είναι γείτονάς τους. Η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγη ώρα και λίγα λεπτά αργότερα, το χωριό είχε μάθει για τη δράση του συγκεκριμένου ανθρώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, πρόκειται για έναν 50χρονο άνδρα με καταγωγή από τη Δυτική Αχαΐα, ο οποίος διαμένει στο σπίτι της οικογένειάς του στο χωριό.

O 50χρονος όλα τα χρόνια που ζούσε εκεί, δεν είχε επαφές με τους συγχωριανούς του. Όπως λένε χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι διέμενε πολλά χρόνια μόνιμα στο σπίτι, πολλοί από αυτούς δεν τον γνωρίζουν, δεν τον έχουν δει ποτέ να κυκλοφορεί δημόσια.

Η επιχείρηση που έγινε με αστραπιαίες ενέργειες από τους αστυνομικούς, ανησύχησε τους κατοίκους του χωριού.

Ο καθηγητής συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο της Πάτρας, ενώ ήταν προγραμματισμένο να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα (27/8/2026) το μεσημέρι, προκειμένου να του απαγγελθούν οι προβλεπόμενες κατηγορίες.

Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς δεν αρνήθηκε ότι είχε σχέση με την κοπέλα, υποστηρίζοντας, ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της και ότι για τον λόγο αυτό προχώρησε στη σχέση.

Η γυναίκα, σύμφωνα με την μήνυση που υπέβαλε, ισχυρίζεται ότι ο εκπαιδευτικός φέρεται να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, από την περίοδο που εκείνη ήταν 14 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 18χρονης, τα περιστατικά φέρονται να ξεκίνησαν το 2023, όταν ήταν σε ηλικία κάτω των 15 ετών και να συνεχίστηκαν έως τον Μάιο του 2026, οπότε και ολοκλήρωσε τη σχολική της φοίτηση.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, οι πράξεις φέρονται να σημειώνονταν τόσο κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων όσο και στο πλαίσιο ιδιαίτερων μαθημάτων, τα οποία πραγματοποιούνταν στην οικία της στην Πάτρα.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα καταγγελλόμενα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο 50χρονος φέρεται να της έστελνε μέσω διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο, στα οποία εμφανιζόταν ο ίδιος επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Σήμερα το πρωί, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο οικίες που συνδέονται με τον 50χρονο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το κινητό τηλέφωνό του ψηφιακό υλικό, που αφορά την καταγγέλλουσα όταν ήταν ανήλικη.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι αναμένεται να αποσταλούν στα αρμόδια εργαστήρια για ψηφιακή ανάλυση, προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό τους και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν πορνογραφία ανηλίκων, κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.