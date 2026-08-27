Θεσσαλονίκη: Σπείρα ρήμαξε 16 σούπερ μάρκετ σε λιγότερο από έναν μήνα – Στα 4.000 ευρώ η λεία

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Τέλος στη δράση εγκληματικής ομάδας που είχε γίνει ο «φόβος και ο τρόμος» για τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, έβαλαν οι αστυνομικές Αρχές.

Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των ομάδων ΟΠΚΕ και ΔΙ.ΑΣ., σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ένας ακόμη συνεργός τους.

Η λεία, οι ζημιές και η περιοχή δράσης

Από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι τα μέλη της σπείρας, έδρασαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος, από την 1η έως τις 26 Αυγούστου 2026. Στο στόχαστρό τους, βρέθηκαν καταστήματα στις περιοχές του Κορδελιού, του Ευόσμου, της Σταυρούπολης, της Νεάπολης, των Πεύκων και του Ωραιοκάστρου.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 16 περιπτώσεις κλοπών, 15 σε σούπερ μάρκετ και μία σε κατάστημα ψιλικών, εκ των οποίων οι έξι έγιναν μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν επιβατικό αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους και ενεργούσαν με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, αφαιρώντας προϊόντα αξίας άνω των 4.000 ευρώ και 110 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στις υποδομές των καταστημάτων, οι οποίες ξεπερνούν σε αξία τις 16.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις και οι βαρύτατες κατηγορίες

Οι συλληφθέντες είναι δύο ημεδαποί ηλικίας 23 και 35 ετών, καθώς και ένας 33χρονος αλλοδαπός. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 42χρονος ημεδαπός που αναζητείται.

Εις βάρος των τεσσάρων εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, απείθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.