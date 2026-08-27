Ατύχημα για 36χρονη στη Χαλκιδική: Έπεσε από το τζετ σκι στη θάλασσα και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Μία 36χρονη γυναίκα από τη Σερβία τραυματίστηκε στο κεφάλι από πτώση από τζετ σκι στη θαλάσσια περιοχή Γλαρόκαβου Χαλκιδικής, χάνοντας τις αισθήσεις της. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης εκμίσθωσης συνελήφθη από το Λιμενικό, καθώς εκμίσθωσε το θαλάσσιο μοτοποδήλατο χωρίς η γυναίκα να κατέχει την απαιτούμενη άδεια χειρισμού.

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Κοινωνία

jet ski, Τζετ Σκι
πηγή: freepik.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 36χρονη γυναίκα από τη Σερβία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση από τζετ σκι στη Χαλκιδική, χάνοντας τις αισθήσεις της.
  • Μετά τις πρώτες βοήθειες, διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε Κέντρο Υγείας και εν συνεχεία σε νοσοκομεία της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, όπου παραμένει για εξετάσεις.
  • Συνελήφθη ο 53χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης εκμίσθωσης, καθώς εκμίσθωσε το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στην 36χρονη χωρίς εκείνη να κατέχει την απαιτούμενη άδεια χειρισμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία γυναίκα από τη Σερβία τραυματίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (26/8), ενώ έκανε jet ski στη θαλάσσια περιοχή Γλαρόκαβου του Δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Η 36χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια χειρισμών του jet ski, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Στη γυναίκα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον σύζυγό της και τον υπεύθυνο της επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, όπου παραμένει για εξετάσεις.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης, για παράβαση των άρθρων 306 «Έκθεση» και 314 «Σωματική βλάβη από αμέλεια» του Π.Κ., καθώς εκμίσθωσε το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στην 36χρονη, χωρίς εκείνη να κατέχει την απαιτούμενη άδεια χειρισμού ταχυπλόου σκάφους.

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