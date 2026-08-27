Οι «μικρές κόκκινες κουκκίδες» παραμένουν ένα κοσμικό μυστήριο – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μπορεί να κρύβουν ένα πολύ μεγάλο μυστικό

Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nature Astronomy αποκαλύπτει ότι οι «μικρές κόκκινες κουκκίδες», ένα αστρονομικό μυστήριο που εντοπίστηκε από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb, ενδέχεται να είναι εξαιρετικά πυκνοί γαλαξίες. Αυτά τα κοσμικά φαινόμενα, που ανακαλύφθηκαν το 2023, πιθανόν να κρύβουν υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες στα κέντρα τους, προσφέροντας νέα στοιχεία για την πρώιμη εξέλιξη του σύμπαντος.

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Η καλλιτεχνική απεικόνιση μιας μυστηριώδους «μικρής κόκκινης κουκκίδας», ενός φωτεινού, συμπαγούς αντικειμένου που βρίσκεται μέσα σε έναν αμυδρό γαλαξία στο πρώιμο σύμπαν. (Φωτογραφία: Ruiyuan Guo & Xuheng Ding)
Η καλλιτεχνική απεικόνιση μιας μυστηριώδους «μικρής κόκκινης κουκκίδας», ενός φωτεινού, συμπαγούς αντικειμένου που βρίσκεται μέσα σε έναν αμυδρό γαλαξία στο πρώιμο σύμπαν. (Φωτογραφία: Ruiyuan Guo & Xuheng Ding)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι «μικρές κόκκινες κουκκίδες», ένα αστρονομικό μυστήριο που αποκάλυψε το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb, ενδέχεται να είναι «κάτοικοι» πολύ μικρών, εξαιρετικά πυκνών γαλαξιών.
  • Νέες εικόνες του Webb από 217 παραδείγματα αυτών των στιγμάτων αποκάλυψαν οπτικές εκπομπές, κάτι που υποδηλώνει ότι είναι γαλαξίες που σχηματίζουν άστρα.
  • Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα σήμαινε ότι οι «μικρές κόκκινες κουκκίδες» είναι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες στα κέντρα αυτών των γαλαξιών, οι οποίοι είναι εξαιρετικά συμπαγείς για το μέγεθός τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι «μικρές κόκκινες κουκκίδες», ένα αστρονομικό μυστήριο που αποκαλύφθηκε από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb (JWST) της NASA, έχουν προβληματίσει τους ερευνητές από την ανακάλυψή τους. Τώρα, σύμφωνα με νέα ευρήματα, ενδέχεται να είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην εξιχνίασή του.

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Σύμφωνα με τη νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Astronomy, αυτά τα αινιγματικά κόκκινα στίγματα θα μπορούσαν να είναι «κάτοικοι» πολύ μικρών, αλλά παράλληλα εξαιρετικά πυκνών γαλαξιών, με μάζα που αγγίζει το ένα δισεκατομμύριο φορές τη μάζα του Ήλιου μας.

Αν επιβεβαιωθεί, η νέα αυτή μελέτη μπορεί να δώσει το έναυσμα για να κατανοήσουμε πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα κοσμικά περίεργα αντικείμενα -που εντοπίστηκαν για πρώτη φορά το 2023– στα πρώτα στάδια της εξέλιξης του σύμπαντος. Επιπλέον, υποδηλώνει την πιθανότητα αυτά τα «μικρά» κοσμικά φαινόμενα να κρύβουν ένα πολύ μεγάλο μυστικό.

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Τι είναι οι «μικρές κόκκινες κουκκίδες»

Ένας από τους λόγους που τα μικρά κόκκινα στίγματα παρέμεναν άγνωστα μέχρι πρόσφατα σχετίζεται με τις τεράστιες αποστάσεις τους από τη Γη. Με τη βοήθεια του ισχυρού «ματιού» του τηλεσκοπίου Webb, αυτά τα μικροσκοπικά αντικείμενα εντοπίστηκαν αρχικά πριν από τρία χρόνια και παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε μια επίσημη επιστημονική δημοσίευση το 2024.

Η φύση αυτών των αντικειμένων παραμένει άγνωστη, και οι αστρονόμοι εξακολουθούν να μην είναι σίγουροι για την ακριβή πηγή του φωτός που παράγουν. Σε προηγούμενες έρευνες, ορισμένες ενδείξεις υπέδειξαν την πιθανότητα ύπαρξης υλικού γύρω από αυτά τα αντικείμενα σε υπεριώδη μήκη κύματος – κάτι που ενδέχεται να προσφέρει μια ισχυρή ένδειξη ότι αυτά τα αμυδρά, μακρινά αντικείμενα είναι γαλαξίες, ή τουλάχιστον σχετίζονται με αυτούς με κάποιον τρόπο.

Καταγράφοντας οπτικές εκπομπές από μυστηριώδη αντικείμενα

Μία από τις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει οι αστρονόμοι είναι η έλλειψη μετρήσεων οπτικού φωτός που να υποδεικνύουν την παρουσία γαλαξιακού υλικού. Εξαιτίας αυτού, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τη μάζα που θα μπορούσε να υπάρχει στα αστρικά σώματα που σχετίζονται με τις μικρές κόκκινες κουκκίδες.

Σε νέα έρευνα από τους Xuheng Ding, Lilan Yang και τους συνεργάτες τους, εικόνες που καταγράφηκαν από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb από 217 παραδείγματα μικρών κόκκινων στιγμάτων προσέφεραν νέα στοιχεία για τη μυστηριώδη προέλευσή τους.

Ένα βασικό στοιχείο των νέων εικόνων περιλαμβάνει τον εντοπισμό οπτικών εκπομπών, αν και αμυδρών, που παρατηρήθηκαν πέρα από τα ίδια τα κύρια κεντρικά αντικείμενα. Οι εντοπισμοί αυτοί είναι αρκετά ισχυροί ώστε να παρατηρηθούν καθαρά, και με βάση τα μοντέλα της ομάδας, αυτές οι γραμμές εκπομπής είναι πράγματι πολύ πιθανό να συνδέονται με την παρουσία αστρικής μάζας. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρές κόκκινες κουκκίδες είναι υποψήφιες για να είναι γαλαξίες που σχηματίζουν άστρα, όπως υποψιάζονταν πολλοί αστρονόμοι.

Εάν αυτό είναι σωστό, θα βοηθούσε στην επιβεβαίωση ενός πιθανώς μεγάλου μυστικού για αυτά τα αντικείμενα, καθώς θα σήμαινε επίσης ότι οι μικρές κόκκινες κουκκίδες βρίσκονται στα κέντρα αυτών των γαλαξιών – ως υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες.

Ανατομία μίας «μικρής κόκκινης κουκκίδας»

Πρόσθετα στοιχεία για αυτά τα αντικείμενα περιλαμβάνουν νέες εκτιμήσεις για το μέγεθός τους, με την ακτίνα τους να υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 210 παρσέκ – περίπου 685 έτη φωτός. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρές κόκκινες κουκκίδες είναι πολύ πιο συμπαγή από τα είδη γαλαξιών παραγωγής αστέρων που αναμένεται να διαθέτουν συγκρίσιμη μάζα, τα οποία χρονολογούνται περίπου στην ίδια περίοδο της εξέλιξης του σύμπαντός μας από την οποία πιστεύεται ότι προέρχονται τα στίγματα.

Με βάση τη νέα έρευνα, τα μικρά κόκκινα στίγματα είναι κάτι περισσότερο από απλές ασυνήθιστες πηγές φωτός στο μακρινό σύμπαν, και η πιθανή συσχέτισή τους με γαλαξίες σχηματισμού αστέρων προσφέρει ένα σημαντικό στοιχείο για την αποκάλυψη της ακριβούς φύσης τους.

Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα ορισμένα ερωτήματα, και η ομάδα των επιστημόνων προειδοποιεί ότι η ανάλυσή της ασχολείται με τις μέσες ιδιότητες με βάση την πρόσφατη συλλογή εικόνων του Webb από αυτά τα κοσμικά χαρακτηριστικά, καθώς πολλά από τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά των μικρών κόκκινων κουκκίδων παραμένουν πολύ αμυδρά για να χαρακτηριστούν σε ατομική βάση.

Στο μέλλον, η ομάδα πιστεύει ότι πρόσθετες παρατηρήσεις που περιλαμβάνουν φασματογραφική ανάλυση του φωτός που παράγεται από τις μικρές κόκκινες κουκκίδες θα προσφέρουν περισσότερα στοιχεία όχι μόνο για την προέλευσή τους, αλλά θα βοηθήσουν επίσης τους αστρονόμους να καθορίσουν σαφέστερες εκτιμήσεις για τις αποστάσεις τους.

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