Συμφωνία Ολυμπιακού – Τορίνο για τον Χόλμγκρεν Πέντερσεν – Απόψε στην Αθήνα ο Νορβηγός δεξιός μπακ

Ολυμπιακός και Τορίνο τα βρήκαν σε όλα για την παραχώρηση του Χόλμγκρεν Πέντερσεν, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ. Η ομάδα του Πειραιά θα καταθέσει 8 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό της ιταλικής ομάδας και εν συνεχεία θ’ απομένουν μόνο οι υπογραφές για να ντυθεί στα ερυθρόλευκα ο 26άχρονος Νορβηγός δεξιός μπακ. Ήδη, ο Πέντερσεν έκλεισε και εισιτήριο με προορισμό την Αθήνα. Οι Πειραιώτες θα τον υποδεχτούν απόψε (27/80 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις ο Πέντερσεν θα βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Ο Πέντερσεν μετρά 36 συμμετοχές με την εθνική Νορβηγίας. Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο συμμετείχε σε 5 αγώνες, σημειώνοντας και ένα γκολ κόντρα στη Σενεγάλη.

Σε συλλογικό επίπεδο, αφού πρώτα αγωνίστηκε στις Τρόμζο και Μόλντε της πατρίδας του, μετακόμισε στην Ολλανδία για λογαριασμό της Φέγενορντ το 2021. Παραχωρήθηκε υπό μορφή δανεισμού στη Σασουόλο τη σεζόν 2023-24, ενώ το 2024 μετακινήθηκε στην Τορίνο, η οποία τον απέκτησε έναν χρόνο αργότερα έναντι 3.600.000 ευρώ.