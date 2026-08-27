Συμφωνία Ολυμπιακού – Τορίνο για τον Χόλμγκρεν Πέντερσεν – Απόψε στην Αθήνα ο Νορβηγός δεξιός μπακ

Ο Ολυμπιακός και η Τορίνο συμφώνησαν για τη μεταγραφή του 26χρονου Νορβηγού δεξιού μπακ, Χόλμγκρεν Πέντερσεν, έναντι 8 εκατ. ευρώ. Ο παίκτης αναμένεται απόψε στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή τετραετούς συμβολαίου.

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Χόλμγκρεν Πέντερσεν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολυμπιακός και Τορίνο τα βρήκαν σε όλα για την παραχώρηση του Χόλμγκρεν Πέντερσεν, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ αναμένεται απόψε στην Αθήνα.
  • Η ομάδα του Πειραιά θα καταθέσει 8 εκατ. ευρώ, ενώ ο 26άχρονος Πέντερσεν θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
  • Ο Πέντερσεν μετρά 36 συμμετοχές με την εθνική Νορβηγίας, ενώ στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο συμμετείχε σε 5 αγώνες, σημειώνοντας και ένα γκολ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ολυμπιακός και Τορίνο τα βρήκαν σε όλα για την παραχώρηση του Χόλμγκρεν Πέντερσεν, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ. Η ομάδα του Πειραιά θα καταθέσει 8 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό της ιταλικής ομάδας και εν συνεχεία θ’ απομένουν μόνο οι υπογραφές για να ντυθεί στα ερυθρόλευκα ο 26άχρονος Νορβηγός δεξιός μπακ. Ήδη, ο Πέντερσεν έκλεισε και εισιτήριο με προορισμό την Αθήνα. Οι Πειραιώτες θα τον υποδεχτούν απόψε (27/80 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις ο Πέντερσεν θα βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Ο Πέντερσεν μετρά 36 συμμετοχές με την εθνική Νορβηγίας. Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο συμμετείχε σε 5 αγώνες, σημειώνοντας και ένα γκολ κόντρα στη Σενεγάλη.

Σε συλλογικό επίπεδο, αφού πρώτα αγωνίστηκε στις Τρόμζο και Μόλντε της πατρίδας του, μετακόμισε στην Ολλανδία για λογαριασμό της Φέγενορντ το 2021. Παραχωρήθηκε υπό μορφή δανεισμού στη Σασουόλο τη σεζόν 2023-24, ενώ το 2024 μετακινήθηκε στην Τορίνο, η οποία τον απέκτησε έναν χρόνο αργότερα έναντι 3.600.000 ευρώ.

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