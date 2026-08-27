Νεπάλ: Εφιάλτης χωρίς τέλος από τις φονικές πλημμύρες – 359 οι νεκροί και πάνω από 1000 οι αγνοούμενοι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Σε τραγωδία τεράστιων διαστάσεων εξελίσσονται οι καταστροφικές πλημμύρες στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, καθώς ο αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ αυξήθηκε στους τουλάχιστον 359, ενώ περισσότεροι από 1000 άνθρωποι αγνοούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Αρχές συνεχίζουν να αναθεωρούν προς τα πάνω τον απολογισμό, καθώς σωστικά συνεργεία επιχειρούν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης και συντρίμμια, αναζητώντας επιζώντες σε περιοχές όπου σπίτια, δρόμοι και γέφυρες παρασύρθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Στο Νεπάλ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 644 Νεπαλέζοι και ξένοι υπήκοοι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ στην πλευρά του Θιβέτ οι κινεζικές Αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 558 αγνοούμενους και τρεις επιβεβαιωμένους νεκρούς. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι δύο λίστες επικαλύπτονται, γεγονός που δυσκολεύει τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των αγνοουμένων.

The simulation shows how the flooding event in Nepal occurred. pic.twitter.com/E2dAucBim2 — Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) August 27, 2026

Εκατοντάδες ξένοι τουρίστες αγνοούνται

Μεταξύ των αγνοουμένων στο Νεπάλ βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι ταξιδιώτες και προσκυνητές.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας, αγνοούνται μεταξύ άλλων:

178 Ινδοί

65 Αμερικανοί

33 Βρετανοί

127 Νεπαλέζοι

Στις λίστες βρίσκονται επίσης πολίτες άλλων χωρών, ενώ δεκάδες στρατιωτικοί και αστυνομικοί που συμμετείχαν ή βρίσκονταν στις πληγείσες περιοχές δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Παράλληλα, 63 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Κατμαντού.

Ανάμεσα στις ανθρώπινες ιστορίες της καταστροφής βρίσκονται δύο αδελφές που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους γονείς τους, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει από το Τέξας στο Θιβέτ για προσκύνημα. «Τους αγαπάμε πολύ και θέλουμε απλώς να επιστρέψουν σπίτι», δήλωσαν στο BBC.

Floodwaters swallowing an entire village and houses collapsing under the force of the disaster as deadly floods hit Tibet and Nepal pic.twitter.com/UgrryWtZBu — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Νέα λίμνη προκαλεί φόβους για δεύτερη μεγάλη πλημμύρα

Και ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι σχηματίστηκε νέα λίμνη περίπου 18 χιλιόμετρα πάνω από το συνοριακό πέρασμα Ρασουαγκάντι, μετά τη συσσώρευση νερού και φερτών υλικών.

Υπάρχει σοβαρός φόβος ότι το φυσικό φράγμα που συγκρατεί τη λίμνη μπορεί να υποχωρήσει ξαφνικά, προκαλώντας δεύτερο μεγάλο κύμα πλημμύρας.

Η προειδοποίηση αφορά κοινότητες κατά μήκος των ποταμών Bhote Koshi και Trishuli, με κατοίκους, τουρίστες και διασώστες που βρίσκονται χαμηλότερα στην κοίτη να καλούνται να απομακρυνθούν από τις όχθες και να παραμείνουν σε ασφαλείς περιοχές μέχρι νεωτέρας.

Η αρμόδια Αρχή κάνει λόγο για «σημαντικό κίνδυνο αιφνίδιας πλημμύρας» και ζητά αυξημένη επαγρύπνηση.

Scary visuals of flash floods in Nepal. pic.twitter.com/2wKHrX6tFn — Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 26, 2026

Πώς δημιουργήθηκε ένας τόσο «κολοσσιαίος» όγκος νερού

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να προσπαθούν να εξηγήσουν τι ακριβώς προκάλεσε ένα φαινόμενο τέτοιας έντασης.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) αναφέρει ότι οι πλημμύρες πυροδοτήθηκαν από κατάρρευση παγετώνα και ροή φερτών υλικών.

Ωστόσο, ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι πώς μία κατάρρευση παγετώνα μπόρεσε να παράγει τον τεράστιο όγκο νερού που καταγράφηκε στις εικόνες από τα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ.

Μία πιθανή εξήγηση που εξετάζουν οι επιστήμονες είναι ότι η πτώση συνέτριψε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον πάγο, μετατρέποντας μέρος του σχεδόν ακαριαία σε νερό και δημιουργώντας ένα εξαιρετικά γρήγορο και βίαιο κύμα που κινήθηκε προς τις κοιλάδες.

Παράλληλα, τα φερτά υλικά εξακολουθούν να φράζουν τμήματα ποταμών, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων αιφνίδιων πλημμυρών.

«Οι εικόνες είναι καταστροφικές»

Δημοσιογράφοι που κατάφεραν να προσεγγίσουν ορισμένα από τα πληγέντα σημεία περιγράφουν περιοχές που έχουν αλλάξει ολοκληρωτικά όψη.

Η δημοσιογράφος Σουμπίνα Σρέστα ανέφερε ότι συνάδελφοί της κατάφεραν να φτάσουν οδικώς μέχρι εκεί όπου οι δρόμοι παραμένουν ακόμη βατοί.

«Οι εικόνες είναι καταστροφικές», είπε, περιγράφοντας σοκαρισμένους κατοίκους που προσπαθούν να οργανώσουν μόνοι τους βοήθεια για τις κοινότητες.

Η περιοχή που επλήγη αποτελούσε μέχρι πρότινος ζωντανό εμπορικό κόμβο στα σύνορα με το Θιβέτ.

«Εκπέμπουμε ελάχιστους ρύπους, αλλά χτυπιόμαστε πρώτοι»

Η καταστροφή έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την κλιματική αδικία, καθώς το Νεπάλ συγκαταλέγεται στις χώρες που συμβάλλουν ελάχιστα στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά θεωρούνται εξαιρετικά ευάλωτες στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Η Σρέγια Κ.C., συντονίστρια του Loss and Damage Youth Coalition στο Νεπάλ, προειδοποίησε ότι η χώρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον παρόμοιες καταστροφές με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και ζημιές.

«Υπάρχει μεγάλη οργή στη χώρα για το πόσο λίγο συμβάλλουμε στις παγκόσμιες εκπομπές ρύπων, αλλά είμαστε πάντα από τους πρώτους που δεχόμαστε το πλήγμα», δήλωσε στο Sky News.

Όπως τόνισε, το Νεπάλ χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη διεθνή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των απωλειών και των καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική κρίση.

Δαλάι Λάμα: «Σύμπτωμα ενός βαθύτερου προβλήματος»

Ο Δαλάι Λάμα εξέφρασε τη θλίψη του για τις τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και τις καταστροφές σε Νεπάλ και Θιβέτ.

Σημείωσε ότι η περιοχή έχει πληγεί και στο παρελθόν από παρόμοιες καταστροφές και εκτίμησε ότι τα γεγονότα αποτελούν «συμπτώματα ενός βαθύτερου υποκείμενου προβλήματος», είτε αυτό συνδέεται με την κλιματική αλλαγή είτε με άλλους παράγοντες.

Βρετανική βοήθεια 5 εκατ. λιρών

Η Βρετανία ανακοίνωσε προσφορά 5 εκατ. λιρών σε επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια προς το Νεπάλ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι η χώρα του αποστέλλει προξενικό προσωπικό ώστε οι Βρετανοί υπήκοοι στην περιοχή να έχουν υποστήριξη σε 24ωρη βάση, ενώ έχει προσφερθεί και αποστολή ειδικών ομάδων έκτακτης ανάγκης, εφόσον το ζητήσει η κυβέρνηση του Νεπάλ.

Χαρακτήρισε τις εικόνες που έρχονται από τη χώρα «σκηνές που δεν έχουμε ξαναδεί».

Η αγωνία τώρα στρέφεται στους αγνοούμενους

Με εκατοντάδες οικογένειες να περιμένουν ακόμη ένα τηλεφώνημα ή μια είδηση για τους δικούς τους ανθρώπους, οι επιχειρήσεις έρευνας επικεντρώνονται πλέον στην αναζήτηση επιζώντων, ενώ ο χρόνος πιέζει.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δεύτερο μέτωπο: να αποτρέψουν νέες απώλειες εάν υποχωρήσουν τα φυσικά φράγματα που έχουν δημιουργηθεί στους ποταμούς.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 359 νεκρών και περισσότερων από 900 αγνοουμένων καθιστά ήδη την καταστροφή μία από τις βαρύτερες που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή τα τελευταία χρόνια.