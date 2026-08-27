Ράτκο Μλάντιτς: Πέθανε ο «Χασάπης της Βοσνίας» Ράτκο Μλάντιτς – Εξέτιε ισόβια για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πέθανε ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς, γνωστός ως ο «Χασάπης της Βοσνίας», ο οποίος εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον ρόλο του στον πόλεμο της Βοσνίας την περίοδο 1992-1995.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε την Πέμπτη αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών, μετά από σχετικές αναφορές σε σερβικά μέσα ενημέρωσης.

Καταδικασμένος για γενοκτονία

Ο Μλάντιτς είχε καταδικαστεί για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, με επίκεντρο μεταξύ άλλων τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα το 1995, μία από τις πλέον φρικτές θηριωδίες στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ως διοικητής του στρατού των Σερβοβόσνιων, αποτέλεσε μία από τις κεντρικές προσωπικότητες του πολέμου που διέλυσε τη Βοσνία και άφησε πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Χρόνια προβλήματα υγείας

Ο ηλικιωμένος πρώην στρατηγός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και είχε νοσηλευτεί επανειλημμένα, αναφέρει το Reuters.

Βρισκόταν σε κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών από το 2011, όταν συνελήφθη ύστερα από χρόνια φυγοδικίας.

Ο Μλάντιτς παρέμενε μέχρι τον θάνατό του μία από τις πλέον διαβόητες μορφές των πολέμων που ακολούθησαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.