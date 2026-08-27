Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ορεστιάδα – Πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια μία 86χρονη

Μέσω του κλιμακοστασίου απομάκρυναν οι πυροσβέστες μία 86χρονη από διαμέρισμα του 4ου ορόφου στην Ορεστιάδα, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα-υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- σε διαμέρισμα επί της οδού Καλλιπόλεως στην Ορεστιάδα Έβρου λίγο πριν τις 14.00.
Στην κατάσβεση – η οποία ολοκληρώθηκε περίπου εντός δύο ωρών- συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ υπήρξε και κινητοποίηση του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της 86χρονης καθώς και του ΔΕΔΔΗΕ και της ΕΛ.ΑΣ.