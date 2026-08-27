Παιδιά κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους της Κηφισιάς – Χωρίς κράνος και δικάβαλο – ΦΩΤΟ αναγνώστη

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Κοινωνία

Κηφισιά, πατίνια
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Δεν φαίνεται να βάζουν μυαλό τα παιδιά σε σχέση με τα ηλεκτρικά πατίνια. Μπορεί καθημερινά να υπάρχουν ειδήσεις για ατυχήματα ή δυστυχήματα με τα συγκεκριμένα οχήματα, ωστόσο οι νέοι συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν, αν και είναι παράνομο.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο ψηφίστηκε στη Βουλή νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών.

Σε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, φαίνεται μία παρέα τεσσάρων παιδιών (κάτω των 17 ετών) να κινούνται στους δρόμους της Κηφισιάς με δύο ηλεκτρικά πατίνια. Δύο παιδιά σε κάθε πατίνι, κάτι που επίσης απαγορεύεται.

Φυσικά κανένα από τα 4 παιδιά δεν φοράει κράνος, αυξάνονται τον κίνδυνο για σοβαρό τραυματισμό. Το περιστατικό καταγράφηκε στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Κοκκιναρά.

Δείτε τις φωτογραφίες

Κηφισιά, πατίνια

Κηφισιά, πατίνια

Κηφισιά, πατίνια

 

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