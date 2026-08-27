Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον ρόλο της ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων»

Έχοντας ως φόντο το σύνθημα: «Η Θεσσαλονίκη προχωρά. Το είπαμε. Το κάνουμε», ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τόνισε ότι: «Η Θεσσαλονίκη αναζητά και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά, και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων».

Επιπροσθέτως ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι: «Αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και οικονομική θέση αποκτά ξεχωριστή σημασία» ενώ αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που είτε έχουν παραδοθεί, είτε κατασκευάζονται, είτε έχουν σχεδιαστεί.

Τι είπε για την επέκταση του Μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες και την ανάπλαση της ΔΕΘ

Για την επέκταση του Μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες και την ανάπλαση της ΔΕΘ με την παράλληλη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου επισήμανε ότι είναι τα δύο νέα εμβληματικά έργα της Θεσσαλονίκης.

Για το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο υπογράμμισε ότι θα παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027 και θα είναι το πιο σύγχρονο και πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο στα Βαλκάνια.

Σχετικά με τον οδικό Fly over δήλωσε πως η φιλοδοξία του είναι να το εγκαινιάσει παραδίδοντάς το στην κυκλοφορία τον Μάιο του 2027.

«Η εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων σήμερα στη Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία σχέση με τα πανεπιστήμια που υπήρχαν όταν μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες το 2019», τόνισε και προσέθεσε: «Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και δίπλα σε αυτά, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και όσοι δίνουν μάζες οπισθοφυλακών να γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί πια να αμφισβητηθεί και τα όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν».

«Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης -δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας -καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα όπου κι αν βρίσκονται», είπε ο πρωθυπουργός.

Ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο, κ. Επίτροπε, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, χαίρομαι γιατί μας δίνεται πια η δυνατότητα κάθε χρόνο να βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την κεντρική ομιλία την οποία εκφωνώ επ’ ευκαιρία των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης, για να μιλήσουμε αποκλειστικά για το σχέδιό μας, για τα έργα μας, για τις πρωτοβουλίες μας, που αφορούν τη Θεσσαλονίκη και συνολικά τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Και το λέω αυτό διότι ιστορικά η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι ζήτημα αν έβρισκαν πέντε λεπτά χρόνου στην κεντρική ομιλία την οποία εκφωνούσε κάθε φορά ο Πρωθυπουργός, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι αυτό θα αδικούσε τον συνολικό πλούτο του έργου που έχει γίνει στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη και θα στερούσε και από εμάς τη δυνατότητα να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για το πώς αλλάζει ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα συνολικά.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω τη σύντομη αυτή παρέμβασή μου, διότι ειπώθηκαν πολλά και ωραία και νομίζω ότι οπτικοποιήθηκαν κιόλας από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και από τον Θανάση Κοντογεώργη, με μία προσωπική ιστορία.

Πριν από δύο ώρες είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 15:00 το μεσημέρι το Μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε πέντε καινούργιους σταθμούς στην κεντρική γραμμή.

Βγαίνοντας, λοιπόν, από τον σταθμό της «Μίκρας» ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μία κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό, και μου είπε μια κουβέντα: «ήμουνα νια και γέρασα».

Νομίζω ότι αυτή η φράση περικλείει συνοπτικά την ιστορία του ανειλημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη.

Ανοίγω μία παρένθεση: βέβαια, δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες. Διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε, νομίζω, ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια». Λέω «εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα γι’ αυτό». Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους.

Σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να υπεισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης.

Αλλά να επανέλθω στην πρώτη επισήμανση αυτής της κυρίας και να μιλήσω και εγώ για την πολύ σημαντική προτεραιότητα την οποία έχει δώσει η κυβέρνησή μας στα βασικά έργα υποδομής, τα οποία αφορούν στη Θεσσαλονίκη αλλά και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα.

Θέλω να θυμίσω ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα στοιχίσει συνολικά παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια, πέρασε από πολλές τρικυμίες, πολεμήθηκε, δυστυχώς, και από φορείς της πόλης, εξ ου και η σχετική καθυστέρηση. Καταφέραμε όμως με επιμονή να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και να παραδώσουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης όχι απλά ένα από τα πιο σύγχρονα Μετρό της Ευρώπης, αλλά ίσως και το πιο όμορφο.

Και ταυτόχρονα -θέλω να το τονίσω αυτό- να προστατεύσουμε τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, αποδεικνύοντας ότι η επιστήμη, η τεχνολογία αλλά και η πολιτική βούληση μπορεί να συγκεράσει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη δημιουργία ενός πολύ σημαντικού και εξαιρετικά σύνθετου έργου υποδομής.

Το πόσο έχει αλλάξει η πόλη με το Μετρό αλλά και με τα καινούργια λεωφορεία -έχει δίκιο ο Κωστής όταν είπε ότι εμείς όταν ερχόμαστε από την Αθήνα βλέπουμε κατ’ αναλογία πολλά περισσότερα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη από ό,τι βλέπουμε στην Αθήνα-, όλα αυτά, κ. Δήμαρχε, έχουν αλλάξει ουσιαστικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Το κυκλοφοριακό έχει μειωθεί, οι μετακινήσεις είναι πιο εύκολες, η οδική ασφάλεια -εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα γι’ αυτή την κυβέρνηση- έχει ενισχυθεί.

Και βέβαια, δεν σταματάμε εδώ. Η ολοκλήρωση της κεντρικής γραμμής του Μετρό, όπως αυτή είχε σχεδιαστεί πριν από δεκαετίες, μας υποχρεώνει να στρέψουμε πια την προσοχή μας -και το γνωρίζει καλά αυτό ο Υπουργός Υποδομών, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας- με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο νέο εμβληματικό έργο που αφορά τη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι άλλο από την επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς τη βορειοδυτική πλευρά της πόλης, προς τις πιο δυναμικές συνοικίες, με δυο κλάδους, πολλούς νέους σταθμούς.

Έχω ζητήσει τη μέγιστη δυνατή επιτάχυνση των σχετικών μελετών. Απαιτούνται σύνθετες μελέτες, όπως ξέρετε, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να εξασφαλίσουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση γι’ αυτό το νέο, πολύ μεγάλο, εμβληματικό έργο, το οποίο θα σηματοδοτήσει τη νέα φάση επέκτασης του Μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Το Flyover είναι ένα έργο το οποίο, η αλήθεια είναι, εμείς το σκεφτήκαμε και εμείς το σχεδιάσαμε. Δεν ανήκε στην κατηγορία των έργων για τα οποία μιλούσαμε εδώ και πολλές δεκαετίες, απλά κανείς δεν είχε το θάρρος ή τη δυνατότητα να προχωρήσει. Ένα έργο εξαιρετικά σύνθετο τεχνικά, το οποίο και αυτό, όμως, όπως βλέπετε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Καταλαβαίνω και κατανοώ την ταλαιπωρία της πόλης από κάθε μεγάλο έργο υποδομής το οποίο υλοποιείται. Όμως, νομίζω ότι οι Θεσσαλονικείς δείχνουν κατανόηση γιατί βλέπουν ότι το έργο αυτό προχωρά.

Και η φιλοδοξία μας είναι να ξαναβρεθούμε στην πόλη τον Μάιο του 2027, ώστε να δώσουμε στην κυκλοφορία αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο, το οποίο θα αποσυμφορήσει επιτέλους, οριστικά και αμετάκλητα, την Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει τη μετακίνηση από και προς την Ανατολική και τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Θέλω να κάνω ειδική μνεία σε ένα έργο το οποίο πίστεψα από την αρχή πάρα πολύ. Και αυτό πέρασε μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες αλλά είμαστε πια στην ευχάριστη θέση να γνωρίζουμε ότι το έργο αυτό θα υλοποιηθεί έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει. Αναφέρομαι φυσικά στην ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Είναι ένα έργο το οποίο, στην κυριολεξία, θα αλλάξει την όψη της πόλης. Θα εκσυγχρονίσει πλήρως τους εκθεσιακούς χώρους αλλά θα προσθέσει ταυτόχρονα και 120 στρέμματα πρασίνου, έναν ανοιχτό προσβάσιμο χώρο στο κέντρο της πόλης και θα δημιουργήσει ένα συνεδριακό κέντρο και μια συνεδριακή υποδομή, η οποία θα είναι πραγματικά μοναδική ως προς την ομορφιά της και τη λειτουργικότητα της.

Το λέω αυτό γιατί ξέρετε καλά ότι τα περισσότερα συνεδριακά κέντρα είναι συνήθως κάποια απρόσωπα «κουτιά» τα οποία βρίσκονται κοντά στα αεροδρόμια. Εν προκειμένω, θα έχουμε ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ως Θεσσαλονίκη, να έχουμε ένα συνεδριακό κέντρο το οποίο θα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και θα περικλείεται από ένα πανέμορφο αστικό πάρκο.

Θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης για το γεγονός ότι έκανε, πιστεύω, πολύ καίριες επισημάνσεις για το πώς έπρεπε τελικά να διαφοροποιηθεί το αρχικό σχέδιο. Να ευχαριστήσω και όλους όσοι πίστεψαν και στήριξαν το έργο αυτό.

Είναι το νέο μεγάλο εμβληματικό έργο της Θεσσαλονίκης, το οποίο ελπίζουμε ότι θα μπορεί να παραδοθεί πια το 2030.

Για τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει στην παιδεία και στην υγεία μίλησε ο Κωστής. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι προσθέτουμε πια πολλά νέα σχολεία στο κτηριακό απόθεμα της πόλης -αρκετά από αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα εγκαινιάσουμε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς- και ο Δήμος προχωράει σε ανακαινίσεις, ανακατασκευές και κατασκευές καινούργιων σχολείων εντός των ορίων του Δήμου της Θεσσαλονίκης.

Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω ειδική μνεία στα ζητήματα τα οποία αφορούν την υγεία. Εκεί πράγματι έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές υγείας της πόλης, αλλά το καινούργιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, το οποίο θα παραδοθεί εντός των πρώτων μηνών του 2027, ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο όμορφο Παιδιατρικό Νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.

Μιας και αναφέρομαι στα Βαλκάνια, η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται, αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο, ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι, το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές διασυνδεσιμότητας, κυρίως στον σιδηρόδρομο, η επένδυση η οποία γίνεται στο Στρατόπεδο Γκόνου, που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Και ο κ. Επίτροπος, ο οποίος ασχολείται συστηματικά με τα ζητήματα της διασυνδεσιμότητας και των μεταφορών, γνωρίζει πόσο μεγάλη είναι αυτή η δυναμική, η δυνητική προστιθέμενη αξία σε αυτές τις υποδομές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες πραγματικά έχουν τη δυνατότητα να «εκτοξεύσουν» την πόλη.

Και βέβαια, να δώσουν έναν νέο αέρα ανάπτυξης στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, όπου ήδη δρομολογούνται πολλές επενδύσεις, διότι είναι προφανές ότι η περιοχή αυτή θα συγκεντρώσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, πέριξ της ευρύτερης περιοχής του λιμανιού.

Επενδύσεις γίνονται πολλές στη Θεσσαλονίκη -παρουσίασε και ο Κωστής τα σχετικά στοιχεία-, διότι προφανώς τις υποδομές δεν τις κατασκευάζουμε μόνο για να παρέχουμε καλές υπηρεσίες στους πολίτες της πόλης, αλλά ταυτόχρονα είναι και εκείνος ο παράγοντας ο οποίος θα προσελκύσει το ιδιωτικό κεφάλαιο να επενδύσει και να πιστέψει στις προοπτικές της πόλης.

Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμιά μας, κ. Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, την προσέλκυση ξένων φοιτητών.

Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πια των δημόσιων πανεπιστημίων -συμπεριλαμβάνω και σε αυτά το Αριστοτέλειο, αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας-, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων όταν για πρώτη φορά μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες, το 2019.

Εκεί όπου υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές που δεν ενδιαφέρονταν για τις σπουδές τους, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές οι οποίοι επιλέγουν να πληρώσουν -το τονίζω αυτό-, να πληρώσουν δίδακτρα για να φοιτήσουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.

Και δίπλα σε αυτά, βέβαια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Και όσοι δίνουν «μάχες οπισθοφυλακών», να γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί πια να αμφισβητηθεί ούτε από την ίδια τη ζωή ούτε και από τον νόμο. Και τα όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε και αυτή τη δυνατότητα, είτε σε Έλληνες είτε σε ξένους φοιτητές, να επιλέξουν και αυτή τη διαδρομή, αυτή την επιλογή για την ανώτατη εκπαίδευσή τους.

Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ μιλώντας για το αναπτυξιακό αποτύπωμα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ξεκινώντας από την Θράκη και καταλήγοντας στην Δυτική Μακεδονία, διότι θα έπρεπε να μιλήσω για πάρα πολλή ώρα.

Θα ήθελα μόνο καταληκτικά να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, θέλω να αναφερθώ στο ένα και μοναδικό μεγάλο έργο υποδομής, το οποίο συνδέει όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αναφέρομαι στην Εγνατία Οδό. Είμαι πάντα υπερήφανος και θα το λέω, γιατί έτσι αποδίδω την οφειλόμενη τιμή: η Εγνατία Οδός ήταν ένα έργο που οραματίστηκε και ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ένα έργο το οποίο άλλαξε τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και ένας δημόσιος δρόμος ο οποίος στην πορεία, και ως αποτέλεσμα και της μεγάλης οικονομικής κρίσης, στερήθηκε των απαραίτητων επενδύσεων.

Αυτή τη στιγμή ξεκινούν στην Εγνατία Οδό σημαντικά έργα επενδύσεων, που θα φτάσουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Σε δύο χρόνια από τώρα θα μιλάμε για μια τελείως νέα Εγνατία Οδό, ασφαλή, σύγχρονη, η οποία θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διασυνδεσιμότητας, έτσι όπως αυτές θα προκύπτουν για τις πολλές επόμενες δεκαετίες.

Και τέλος, επιτρέψτε μου και μια πιο προσωπική αναφορά, η οποία συνδέεται πάντα με την οφειλόμενη σχέση εμπιστοσύνης την οποία πρέπει να οικοδομούμε με τους πολίτες. Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής να μην αναγνωρίσει ότι εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχει γίνει ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό έργο.

Το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, ή περισσότεροι θα μας ψηφίσουν, ενδεχομένως, στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης, η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό υπηρετούμε.

Γι’ αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά, η οποία σας παρουσιάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό περίληψης, διότι κάτω από την παρουσίαση του Θανάση Κοντογεώργη κρύβεται πάρα πολύ ουσιαστική δουλειά που αφορά τα περιφερειακά και τοπικά σχέδια ανάπτυξης.

Είναι μια δουλειά η οποία δεν γίνεται από κάποιο πολιτικό κέντρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι μια δουλειά η οποία γίνεται -και το γνωρίζετε αυτό- σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

Μετά την παρουσίαση την οποία κάναμε, θα περάσω αρκετές ώρες μαζί με τους φορείς απ’ όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ακούμε, συνομιλούμε, διορθώνουμε τα λάθη μας. Είμαστε ειλικρινείς. Λέμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα, είναι κάτι που το γνωρίζετε καλά. Και αν αυτή η χώρα υπέφερε από κάτι, είναι από αυτή τη δυσαρμονία μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων.

Εμείς ξέρουμε τι δυνατότητες έχουμε και τι δεν έχουμε. Ξέρουμε πολύ καλά, κ. Επίτροπε, ότι θα υπάρχουν σημαντικοί χρηματοδοτικοί πόροι από το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ότι αυτούς τους πόρους θα τους διαχειριστούμε πια με μια άλλη λογική και μια άλλη αρχιτεκτονική, που θα φέρει πιο κοντά τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα, κ. Υπουργέ, με τις παραδοσιακές αναπτυξιακές δράσεις των ΕΣΠΑ, έτσι όπως τα γνωρίζουμε. Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτή τη νέα πραγματικότητα. Τη σχεδιάζουμε σε βάθος, με λεπτομέρεια, πάντα σε συνομιλία με τις τοπικές κοινωνίες.

Και είμαστε πάντα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, όταν μπορούμε -για να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα- να βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδίδουμε εμβληματικά έργα, όπως το Μετρό της Θεσσαλονίκης, τα οποία οι πολίτες τα περίμεναν για πολλές δεκαετίες.

Και για μένα ήταν πολύ μεγάλη η χαρά, όταν συναντήθηκα με 16χρονα παιδιά, έξω από τον σταθμό της «Μίκρας», τα οποία θα μπορούν πια με ασφάλεια -με ασφάλεια, το τονίζω αυτό- να παίρνουν το Μετρό, να πηγαίνουν να πίνουν τον καφέ τους άμα θέλουν στην Πλατεία Αριστοτέλους και να γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους.

Και αυτό, για εμάς που κάνουμε πολιτική, γιατί τελικά θέλουμε να κρινόμαστε από το έργο μας, είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ».

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Α’ και Β’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης και συζήτησαν για τις προτεραιότητες του κόμματος και της κυβέρνησης στην περιοχή.

Στη συνάντηση πήραν μέρος, επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης.