Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Να είμαστε έτοιμοι ψυχικά, πνευματικά και σωματικά για το παιχνίδι με την Ουκρανία»

Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το κρίσιμο «παράθυρο» του Αυγούστου, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η αποστολή αναχώρησε για τη Ρίγα της Λετονίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ενώ θα ακολουθήσει η αναμέτρηση με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου στην Αθήνα. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τόνισε την ανάγκη για ψυχική, πνευματική και σωματική ετοιμότητα ενόψει των επίσημων αγώνων.

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Αθλητισμός

Θανάσης Αντετοκούνμπο
Φωτό: ΕΟΚ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ μπαίνει στην τελική ευθεία για το κρίσιμο «παράθυρο» του Αυγούστου, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η αποστολή αναχώρησε για τη Ρίγα, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία.
  • Στόχος της ελληνικής ομάδας, που ξεκινά την προσπάθειά της με ρεκόρ 3-3, είναι η επικράτηση για να τεθεί σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση στη μεγάλη διοργάνωση.
  • Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δήλωσε πως «πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχικά, πνευματικά και σωματικά» για το παιχνίδι με την Ουκρανία, τονίζοντας την αναγκαιότητα προσήλωσης στο αγωνιστικό πλάνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για την έναρξη του κρίσιμου «παραθύρου» του Αυγούστου, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος αναχώρησε για τη Ρίγα της Λετονίας, όπου αύριο Παρασκευή (28/8) στις 19:00 θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία, ενώ θα ακολουθήσει η αναμέτρηση με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου στο Telekom Center Athens.

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Υπό τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού τεχνικού Βασίλη Σπανούλη, η ελληνική ομάδα ξεκινά την προσπάθειά της έχοντας ρεκόρ 3-3 σε έξι αγώνες —βρισκόμενη μία νίκη πίσω από την προσεχή αντίπαλό της. Στόχος της Εθνικής είναι η επικράτηση, η οποία θα τη θέσει εκ νέου σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση στη μεγάλη διοργάνωση.

Η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου και περιλάμβανε δύο φιλικές αναμετρήσεις απέναντι στην Πολωνία και την Κύπρο.

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Οι δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούνμπο

Λίγο πριν την επιβίβαση στο αεροσκάφος, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στη μετάβαση από τα φιλικά παιχνίδια στους επίσημους αγώνες:

«Τελείωσαν τα φιλικά, τώρα έχουμε την Ουκρανία την Παρασκευή (28/8) και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχικά, πνευματικά και σωματικά. Αυτή την στιγμή είμαστε ακόμη σε περίοδο προετοιμασίας, πρέπει να εμφανιστούμε έτοιμοι εν όψει των δύο παιχνιδιών αυτού του “παραθύρου”.»

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Ο διεθνής φόργουορντ υπογράμμισε επίσης την αναγκαιότητα προσήλωσης στο αγωνιστικό πλάνο:

«Δεν θέλεις ποτέ να παίξεις το παιχνίδι πριν αυτό… παιχτεί μέσα στο γήπεδο. Το πιο σημαντικό είναι να πάμε στην Ρίγα και να τα δώσουμε όλα για την νίκη.»

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