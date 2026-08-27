Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Να είμαστε έτοιμοι ψυχικά, πνευματικά και σωματικά για το παιχνίδι με την Ουκρανία»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στην τελική ευθεία μπαίνει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για την έναρξη του κρίσιμου «παραθύρου» του Αυγούστου, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος αναχώρησε για τη Ρίγα της Λετονίας, όπου αύριο Παρασκευή (28/8) στις 19:00 θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία, ενώ θα ακολουθήσει η αναμέτρηση με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου στο Telekom Center Athens.

Υπό τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού τεχνικού Βασίλη Σπανούλη, η ελληνική ομάδα ξεκινά την προσπάθειά της έχοντας ρεκόρ 3-3 σε έξι αγώνες —βρισκόμενη μία νίκη πίσω από την προσεχή αντίπαλό της. Στόχος της Εθνικής είναι η επικράτηση, η οποία θα τη θέσει εκ νέου σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση στη μεγάλη διοργάνωση.

Η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου και περιλάμβανε δύο φιλικές αναμετρήσεις απέναντι στην Πολωνία και την Κύπρο.

Οι δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούνμπο

Λίγο πριν την επιβίβαση στο αεροσκάφος, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στη μετάβαση από τα φιλικά παιχνίδια στους επίσημους αγώνες:

«Τελείωσαν τα φιλικά, τώρα έχουμε την Ουκρανία την Παρασκευή (28/8) και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχικά, πνευματικά και σωματικά. Αυτή την στιγμή είμαστε ακόμη σε περίοδο προετοιμασίας, πρέπει να εμφανιστούμε έτοιμοι εν όψει των δύο παιχνιδιών αυτού του “παραθύρου”.»

Ο διεθνής φόργουορντ υπογράμμισε επίσης την αναγκαιότητα προσήλωσης στο αγωνιστικό πλάνο:

«Δεν θέλεις ποτέ να παίξεις το παιχνίδι πριν αυτό… παιχτεί μέσα στο γήπεδο. Το πιο σημαντικό είναι να πάμε στην Ρίγα και να τα δώσουμε όλα για την νίκη.»