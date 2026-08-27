Νίκολιτς: «Η πρόκριση είναι μόνο η αρχή – Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο Champions League»

Πανευτυχής για τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, αλλά απόλυτα προσγειωμένος ενόψει της συνέχειας εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το εμφατικό 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας.

Ο τεχνικός της Ένωσης στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση των παικτών του, στην ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος και στη δουλειά που έχει γίνει από την πρώτη ημέρα του πρότζεκτ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η πρόκριση αποτελεί μόνο την αρχή.

«Μια πολύ όμορφη βραδιά για όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Συγχαρητήρια για τους παίκτες μας κατά πρώτον για την συγκλονιστική εμφάνισή τους. Συγχαρητήρια στον κόσμο μας που γέμισε το γήπεδο πάλι. Συγχαρητήρια στον Ριμπάλτα, τον πρόεδρο, τον Μηνά Λυσάνδρου που πίστεψαν σε αυτό το πρότζεκτ. Το Τσάμπιονς Λιγκ θα βρίσκεται στην Ελλάδα. Κυρίως ειμαι χαρούμενος που ο κόσμος της ΑΕΚ θα απολαύσει τέτοιο ποδόσφαιρο. Είναι σαν παραμύθι, σαν όνειρο, τι έχει γίνει ένας χρόνος τώρα», ανέφερε ο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος προπονητής υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ δεν θέλει απλώς να συμμετάσχει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά να παρουσιαστεί ανταγωνιστική.

«Είναι η αρχή ενός ταξιδιού. Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση. Αν δείτε το χρονικό πλαίσιο είναι η αρχή. Να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα τώρα. Είμαστε στην ελίτ του ποδοσφαίρου και θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όχι κομμάτι της διοργάνωσης», τόνισε, βάζοντας παράλληλα ως άμεση προτεραιότητα το πρωτάθλημα και το Κύπελλο.

«Πρώτα έχουμε την Κηφισιά, το Κύπελλο, αύριο την κλήρωση. Θα δούμε παιχνίδι με παιχνίδι», τόνισε.

«Δεν είναι μόνο θέμα πίστης, αλλά και σκληρής δουλειάς»

Ο Νίκολιτς απέδωσε την επιτυχία της ΑΕΚ στη νοοτροπία και την καθημερινή δουλειά, τονίζοντας πως η ομάδα μπήκε από το πρώτο λεπτό με ξεκάθαρο στόχο να επιβάλει τον ρυθμό της.

«Αν δεν το πιστέψεις, δεν θα συμβεί ποτέ. Δεν είναι όμως μόνο θέμα πίστης, αλλά και σκληρής δουλειάς. Το ποδόσφαιρο είναι άγριο άθλημα και αν δεν κάνεις τη δουλειά που πρέπει, θα τιμωρηθείς», σημείωσε.

Για την εμφάνιση της ομάδας απέναντι στη Λέφσκι, υπογράμμισε πως η ΑΕΚ δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να αντιδράσει: «Μπήκαμε με μαχητική νοοτροπία από το πρώτο λεπτό. Δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να πάρει ανάσα. Μετά το πρώτο και το δεύτερο γκολ δεν του επιτρέψαμε να μπει στην περιοχή μας. Η νίκη μας ήταν εξαιρετική».

Ο προπονητής της Ένωσης απέφυγε, πάντως, να ξεχωρίσει ατομικά τους Ρότα και Πήλιο, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη βραδιά ανήκει συνολικά στην ΑΕΚ. Αναγνώρισε ωστόσο την αγωνιστική τους πρόοδο, υπογραμμίζοντας την ένταση, την πίεση και τη μαχητικότητά τους.

«Θέλω να ανταποδώσω την αγάπη του κόσμου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση που έχει αναπτύξει με την ΑΕΚ και τον κόσμο της, έναν χρόνο μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

«Είναι υπέροχο συναίσθημα. Με κολακεύει και είμαι περήφανος. Γι’ αυτό επέκτεινα και το συμβόλαιό μου. Βλέπω την αγάπη του κόσμου και στους δρόμους, όπου κι αν παίζουμε. Αυτό σου δίνει κίνητρο να δουλέψεις ακόμη πιο σκληρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η σεζόν θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω του μεγάλου αριθμού αγώνων και των διεθνών υποχρεώσεων πολλών ποδοσφαιριστών. Όπως τόνισε, η ομάδα θα χρειαστεί χρόνο για να ενσωματώσει τα νέα αποκτήματα και να φτάσει σταδιακά στο επίπεδο που επιθυμεί.

«Ίσως είναι ένα σημάδι της μοίρας»

Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στην επιστροφή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή με την ΑΕΚ, χρόνια μετά την αναμέτρηση της Ένωσης με τη Βίντι το 2018.

Θυμήθηκε εκείνη την περίοδο και όσα μεσολάβησαν στην καριέρα και τη ζωή του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η νέα πρόκριση με την ΑΕΚ να αποτελεί ένα ιδιαίτερο «σημάδι της μοίρας».

«Θυμάμαι τα ματς Βίντι – ΑΕΚ. Έγιναν τα πάντα. Αποκρούσεις. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μετά πήγε στη Σέλτικ. Στο μεσοδιάστημα έχουν συμβεί πολλά πράγματα και στη ζωή και την καριέρα μου. Ίσως είναι κάποιου είδους σημάδι της μοίρας», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα παρακολουθεί την αγορά, χωρίς όμως να υπάρχει διάθεση για βιαστικές κινήσεις. Όπως είπε, αν προκύψει κάποια περίπτωση που ταιριάζει στο αγωνιστικό πλάνο και στο πρότζεκτ της ΑΕΚ, τότε θα εξεταστεί.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε με χιούμορ και στην παρουσία του στην ΑΕΚ, θυμίζοντας πως το 2018 είχε απολυθεί ο τότε προπονητής της ομάδας και αστειεύτηκε ότι ελπίζει να μην έχει την ίδια τύχη μετά τη μεγάλη πρόκριση.

Ο Νίκολιτς απέδωσε μεγάλο μέρος της εικόνας της ΑΕΚ στην έδρα και στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι, σημειώνοντας πως οι παίκτες απολαμβάνουν να αγωνίζονται στο γήπεδό τους και πως αυτή η ενέργεια αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της εμφάνισης απέναντι στη Λέφσκι.