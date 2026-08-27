Ηλιόπουλος: «Ιστορική βραδιά, αυτή την ΑΕΚ οραματιζόμαστε» – Δείτε φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς της πρόκρισης

Στο πλευρό των παικτών της ΑΕΚ πανηγύρισε ο Μάριος Ηλιόπουλος τη μεγάλη πρόκριση στη League Phase του Champions League, μετά το εμφατικό 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας.

Λίγο πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης βρέθηκε στον πάγκο και έγινε ένα με τους πρωταγωνιστές της πρόκρισης. Ο Λούκα Γιόβιτς και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές τον αγκάλιασαν, ενώ μετά το τελευταίο σφύριγμα ο Ηλιόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και συμμετείχε στους πανηγυρισμούς μαζί με την ομάδα και τους φιλάθλους.

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν στα αποδυτήρια, όπου ο Ηλιόπουλος συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές για την εμφάνιση και την πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε, οι παίκτες θα λάβουν και πριμ.

Μιλώντας στην Cosmote TV, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ χαρακτήρισε τη βραδιά ιστορική και εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την ομάδα.

«Ιστορική βραδιά, μια ομάδα υπέροχη. Είμαι πολύ περήφανος. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε. Είναι η ΑΕΚ που μας κάνει να βλέπουμε πως έρχονται κι άλλοι θρίαμβοι, πολλά περισσότερα γι’ αυτή την υπέροχη ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ηλιόπουλος στάθηκε ακόμη στο κλίμα που υπάρχει εντός της ομάδας, αλλά και στην ανάγκη επιστροφής των νέων στα γήπεδα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος τόσο της ΑΕΚ όσο και συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Υπήρχε πριμ»

Αναφερόμενος στο πριμ που θα δοθεί στους παίκτες, σημείωσε πως η επιτυχία είναι αυτή που πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο: «Υπήρχε πριμ… Σήμερα οι παίκτες δεν πρέπει να παίζουν για το πριμ. Οι έννοιες καλομαθημένος και κακομαθημένος είναι πολύ κοντά. Οι παίκτες έπρεπε να γιορτάζουν μόνο την επιτυχία τους, αλλά αφού είθισται, υπήρξε και αυτό σήμερα».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο περαιτέρω μεταγραφικής ενίσχυσης, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ άφησε να εννοηθεί ότι δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες της ομάδας.

«Ουκ εν τω πολλώ το ευ. Ήδη είμαστε στο πολλώ. Μετά αρχίζεις και χάνεις την μπάλα. Έχουμε κάνει πολλές και αξιόλογες μεταγραφές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πορεία της ομάδας και η εικόνα των νέων αποκτημάτων θα αποδεικνύουν καθημερινά την ποιότητά τους.

«Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που μπορεί να οραματίζεται την καινούρια μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου», κατέληξε.