ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0: «Πέταξε» για τα αστέρια η «Ένωση» – Προκρίθηκε στη League Phase του Champions League

Την παρουσία της στη League Phase του Champions League, εξασφάλισε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena.
Δύο γκολ σημείωσε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ενώ από ένα πέτυχαν οι Λούκα Γιόβιτς και Ρασβάν Μαρίν.
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Την παρουσία της στη League Phase του Champions League, εξασφάλισε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena.
Δύο γκολ σημείωσε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ενώ από ένα πέτυχαν οι Λούκα Γιόβιτς και Ρασβάν Μαρίν.
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