ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0: «Πέταξε» για τα αστέρια η «Ένωση» – Προκρίθηκε στη League Phase του Champions League

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την παρουσία της στη League Phase του Champions League, εξασφάλισε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena.

Δύο γκολ σημείωσε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ενώ από ένα πέτυχαν οι Λούκα Γιόβιτς και Ρασβάν Μαρίν.

Δείτε τα γκολ