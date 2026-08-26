ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0: «Πέταξε» για τα αστέρια η «Ένωση» – Προκρίθηκε στη League Phase του Champions League

Η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Δύο γκολ σημείωσε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ενώ από ένα πέτυχαν οι Λούκα Γιόβιτς και Ρασβάν Μαρίν.

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Αθλητισμός

Λούκα Γιόβιτς, ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας
Ο Λούκα Γιόβιτς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΕΚ εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Champions League.
  • Επικράτησε με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena.
  • Δύο γκολ σημείωσε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ενώ από ένα πέτυχαν οι Λούκα Γιόβιτς και Ρασβάν Μαρίν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την παρουσία της στη League Phase του Champions League, εξασφάλισε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena.

Δύο γκολ σημείωσε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ενώ από ένα πέτυχαν οι Λούκα Γιόβιτς και Ρασβάν Μαρίν.

Δείτε τα γκολ

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