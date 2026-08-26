Χρήστος Κόντης για το ματς του ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας: «Το παιχνίδι ξεκινάει από το 0-0»

Ο ΟΦΗ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον κρίσιμο επαναληπτικό της Πέμπτης απέναντι στην ΤΣΣΚΑ, στη Σόφια, έχοντας ως παρακαταθήκη τη νίκη με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Παρά το σημαντικό προβάδισμα, η κρητική ομάδα προσεγγίζει τη ρεβάνς με συγκέντρωση και χωρίς διάθεση να περιοριστεί στη διαχείριση του αποτελέσματος.

Ο Χρήστος Κόντης και ο Νίκος Χριστογεώργος μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης για τον επαναληπτικό, επισημαίνοντας ότι ο ΟΦΗ πρέπει να παραμείνει πιστός στην αγωνιστική του ταυτότητα και να αντιμετωπίσει την αναμέτρηση σαν να ξεκινά από το 0-0, με στόχο την ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Χριστογεώργος: «Είναι επικίνδυνο να προστατεύσουμε το σκορ»

Ο Νίκος Χριστογεώργος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ στη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε στην ανυπομονησία που επικρατεί ενόψει του αγώνα, αλλά και στην ανάγκη η ομάδα να μην παρασυρθεί από το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης.

«Το μεγαλύτερο συναίσθημα είναι η ανυπομονησία. Είναι κάτι τεράστιο αυτό που ζούμε και όλοι ανυπομονούμε να το ζήσουμε και να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Προσπαθώ να αντιμετωπίζω το ίδιο κάθε παιχνίδι. Αυτό το κάνω για να μην βάζω έξτρα πίεση στον εαυτό μου, προσπαθώντας για το καλύτερο, ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Το μόνο που μπορούμε να πούμε για τον κόσμο είναι ότι τον ευχαριστούμε που θα κάνει τόσα χιλιόμετρα για ακόμα μία φορά και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για την πρόκριση. Όλοι ξέρουμε πως ήταν ένα καλό αποτέλεσμα στην πρώτη αναμέτρηση για την ομάδα μας. Εμείς θα παίξουμε ένα παιχνίδι για να το κερδίσουμε και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Ξέρουμε όλοι από το ποδόσφαιρο πως είναι επικίνδυνο να προστατεύσουμε το σκορ».

Κόντης: «Έχουμε έρθει εδώ για να πάρουμε την πρόκριση»

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Κόντης ξεκαθάρισε ότι το 3-0 του πρώτου αγώνα προσφέρει πλεονέκτημα στον ΟΦΗ, χωρίς όμως να εξασφαλίζει την πρόκριση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ομάδα του θα επιδιώξει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει τη νίκη.

«Το παιχνίδι ξεκινάει από το 0-0. Αν θεωρήσουμε ότι το 3-0 μάς δίνει ένα πλεονέκτημα, αυτό είναι ότι θα νιώθουμε μια ασφάλεια. Έχουμε έρθει εδώ για να πάρουμε την πρόκριση και αυτή θα κριθεί μέσα στο γήπεδο. Όλοι, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ, έχουμε έρθει για να κερδίσουμε, γιατί θέλουμε ως ομάδα να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή. Αν θέλουμε να το χτίσουμε αυτό, θα γίνει κερδίζοντας τέτοια παιχνίδια ή κάνοντας ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι.

Να βάλουμε πολλά προβλήματα στον αντίπαλο, μια ομάδα που σίγουρα αύριο θα παίξει διαφορετικά, θα πιέσει πολύ, θα μας βάλει δύσκολα. Ελπίζω να μην είναι ήρωας ο Νίκος (Χριστογεώργος), αλλά, όπως είπε, ναι, το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα, όμως δεν μας δίνει την πρόκριση.

Δεν θα ήθελα να δω μια ομάδα που θα αφήσει χώρο στον αντίπαλο και στα ατού του. Και στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα, άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία, ξεκινώντας από τους επιθετικούς, για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ.

Η ΤΣΣΚΑ αλλάζει τον σχηματισμό της στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας και στην Ευρώπη, με 3-5-2, που για μένα είναι ένα πολύ επιθετικό σύστημα. Άρα, σίγουρα είμαστε προετοιμασμένοι για οποιονδήποτε σχεδιασμό. Αυτό που, ως ομάδα, χαίρομαι να βλέπω στους παίκτες μου είναι ότι έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στο παιχνίδι. Άρα, σίγουρα περιμένουμε ένα πολύ πιεστικό και επιθετικό παιχνίδι από τον αντίπαλο, ίσως και με πολύ ρίσκο, γιατί κυνηγάει το 3-0. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμφανιστούμε προετοιμασμένοι για την κατάσταση που θα βρούμε στον αγωνιστικό χώρο».

«Έχουμε αποκτήσει αγωνιστική ταυτότητα»

Ο προπονητής του ΟΦΗ στάθηκε ακόμη στην αγωνιστική ταυτότητα που έχει διαμορφώσει η ομάδα τους τελευταίους μήνες, τονίζοντας ότι οι βασικές αρχές του παιχνιδιού της παραμένουν σταθερές ανεξάρτητα από τον αντίπαλο.

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στους 8-9 μήνες που δουλεύουμε με τα παιδιά έχουμε αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Έχουμε μάθει να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, με όποιον αντίπαλο και αν παίζουμε. Η ταυτότητά μας, οι ιδέες μας, δεν αλλάζουν. Πάντα η στρατηγική ενός αγώνα μπορεί να είναι διαφορετική, να μη δώσεις μέτρα, να δώσεις μέτρα, να πιέσεις πιο ψηλά, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς έχουμε φτιάξει μια ομάδα που χτίζει μια νοοτροπία, ώστε όλοι να αναγνωρίζουν πως αυτός είναι ο ΟΦΗ.

Παίζει με το δικό του στυλ παιχνιδιού, κερδίζει με το δικό του στυλ παιχνιδιού και, όταν δεν πάει καλά, γιατί υπάρχουν και άσχημες μέρες και άσχημα αποτελέσματα, κοιτάζουμε απλώς τι πρέπει να διορθώσουμε για τον επόμενο αγώνα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την αναμέτρηση ιστορική για τον σύλλογο, επισημαίνοντας ότι όλη η προσοχή βρίσκεται αποκλειστικά στον επαναληπτικό της Πέμπτης. «Η κρισιμότητα του αγώνα είναι πολύ μεγάλη. Θα έλεγα πως είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον ΟΦΗ και σε καμία περίπτωση, αυτήν τη στιγμή, δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τίποτα άλλο πέρα από το πώς θα προκριθούμε. Άρα, θα προσπαθήσουμε να παρατάξουμε την ενδεκάδα και να κάνουμε τη διαχείριση που μπορεί να μας οδηγήσει στη νίκη σε αυτό το παιχνίδι και, μετά το τέλος του, θα ασχοληθούμε με τα επόμενα ματς, που είναι δύσκολα και σημαντικά. Όμως το επόμενο ματς, δηλαδή αυτό της Πέμπτης, είναι το πιο σημαντικό».

«Το λάθος πρέπει να διαγραφεί»

Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε επίσης στη διαχείριση του 3-0 και στην ψυχολογική προσέγγιση που θέλει να έχουν οι ποδοσφαιριστές του, ακόμη και σε περίπτωση που προκύψουν λάθη ή δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα. «Όταν έχεις ένα τέτοιο σκορ υπέρ σου, τότε πρέπει να σκέφτεσαι ότι ξεκινάς από το 0-0. Για εμάς, από εκεί είναι η αφετηρία μας και το πώς αυτό το 0-0 μπορούμε να το κάνουμε πρόκριση. Παράλληλα, αυτό που λέω στους παίκτες και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι, όταν κάνεις ένα λάθος, μια λάθος πάσα, μπορεί να δεχθείς ένα γκολ. Το λάθος δεν διορθώνεται, άρα πρέπει να διαγραφεί, γιατί, αν μπεις στη διαδικασία να σκεφτείς το αρνητικό συναίσθημα που υπάρχει στο μυαλό σου, μπορεί να αγχωθείς.

Άρα, λάθη μπορεί να γίνουν και γκολ μπορεί να μπουν, όμως αυτό δεν μπορεί να χαλάσει την αυτοπεποίθησή μας, το να είμαστε ανταγωνιστικοί, την ικανότητά μας να παίξουμε ποδόσφαιρο και τον χαρακτήρα που θα πρέπει να δείξουμε σε ένα παιχνίδι όπως το αυριανό».

Ο τεχνικός του ΟΦΗ υπογράμμισε ακόμη τη σημασία που έχει η συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων για τη διαμόρφωση της νοοτροπίας της ομάδας. «Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, έχοντας ξεκινήσει τη χρονιά με θετικά αποτελέσματα, είναι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια αποφασιστικότητα. Κάθε παιχνίδι που κερδίζουμε και παίζουμε, κάθε πρόκριση που διεκδικούμε, αλλάζει τη νοοτροπία της ομάδας μας, των παικτών μας. Τους γεμίζει σίγουρα με αυτοπεποίθηση, αλλά τους γεμίζει και με μεγάλη ευθύνη, όπως όλους μας.

Και εμείς εδώ πρέπει να δείξουμε την ίδια σοβαρότητα, την ίδια συγκέντρωση και σεβασμό σε αυτό που κάνουμε. Για μένα, όπως ξεκίνησε καλά η χρονιά, να τρέξουμε το ίδιο καλά και να τερματίσουμε το ίδιο καλά».

Κλείνοντας, ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στην παρουσία και τη στήριξη των φιλάθλων του ΟΦΗ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σόφια. «Τι να πω για τον κόσμο; Κάθε φορά μας εκπλήσσει. Είτε είναι 500, είτε είναι 1.000, είτε 15.000, είτε είναι εδώ, είτε στο σπίτι τους ή στην καφετέρια και μας βλέπουν, νιώθουμε την αγάπη τους, παίρνουμε αυτοπεποίθηση και εμείς προσπαθούμε να τους το επιστρέψουμε με ένα ωραίο συναίσθημα και ένα ωραίο παιχνίδι. Την αγάπη μας».