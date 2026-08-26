Παγκόσμιο Κύπελλο Κωπηλασίας: Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στα προημιτελικά του σκιφ

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Την πρόκριση στα προημιτελικά του σκιφ ανδρών εξασφάλισε ο Στέφανος Ντούσκος, πραγματοποιώντας την καλύτερη επίδοση στην 5η προκριματική σειρά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών και γυναικών, που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε στην πρώτη θέση της σειράς του με χρόνο 7:28.84, παίρνοντας απευθείας το εισιτήριο για τη φάση των «24».

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Ούγγρος Βεντεγκούζ Παλ Πετερβάρι Μόλναρ, ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 7:30.78 και εξασφάλισε επίσης την πρόκριση, καθώς στα προημιτελικά περνούσαν οι δύο πρώτοι αθλητές από κάθε προκριματική σειρά.

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Ο Ντούσκος θα συνεχίσει την προσπάθειά του την Παρασκευή 28 Αυγούστου, όταν είναι προγραμματισμένα τα προημιτελικά του σκιφ ανδρών.