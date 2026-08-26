«Νταντά της γειτονιάς»: To backstage βίντεο από τη νέα σειρά του MEGA

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μία πρώτη γεύση από τη νέα κωμική σειρά που ετοιμάζει το MEGA, με τίτλο η «Νταντά της γειτονιάς», πήρε το κοινό την Τρίτη 26 Αυγούστου. Ο τηλεοπτικός σταθμός έδωσε στη δημοσιότητά ένα backstage βίντεο.

Σε αυτό, βλέπουμε τους συντελεστές της σειράς στη διάρκεια της ανάγνωσης των πρώτων σελίδων του σεναρίου που τους δόθηκαν.

Το κλίμα, όπως φαίνεται από το βίντεο, στο οποίο ακούγεται το τραγούδι «Can’t Take My Eyes Off You», ήταν πολύ ευχάριστο, με τους πρωταγωνιστές να απολαμβάνουν τον χρόνο που πέρασαν διαβάζοντας τα κείμενα.

«Η “Νταντά της γειτονιάς” έρχεται στο νέο πρόγραμμα του #MegaTV και οι αγαπημένοι συντελεστές της νέας κωμικής σειράς διάβασαν μαζί τις πρώτες σελίδες του σεναρίου. #NtantaTisGeitonias

Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Ρένα Λύκου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και η μικρή Μελίνα Πίστη. Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης στην οποία δημοσιεύτηκε το βίντεο στα προφίλ του MEGA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.