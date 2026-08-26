«Νταντά της γειτονιάς»: To backstage βίντεο από τη νέα σειρά του MEGA

Το MEGA έδωσε στη δημοσιότητα ένα backstage βίντεο από τη νέα του κωμική σειρά, «Η Νταντά της γειτονιάς», προσφέροντας μια πρώτη γεύση στο κοινό, την Τρίτη 26 Αυγούστου. 

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η νέα κωμική σειρά του MEGA, με τίτλο «Νταντά της γειτονιάς» έρχεται και το κοινό πήρε μια πρώτη γεύση από αυτή.
  • Ο τηλεοπτικός σταθμός έδωσε στη δημοσιότητα ένα backstage βίντεο, στο οποίο βλέπουμε τους συντελεστές της σειράς να διαβάζουν τις πρώτες σελίδες του σεναρίου.
  • Στη νέα αυτή σειρά πρωταγωνιστούν οι Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα και πολλοί άλλοι, με τη σκηνοθεσία να έχει αναλάβει ο Διονύσης Φερεντίνος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία πρώτη γεύση από τη νέα κωμική σειρά που ετοιμάζει το MEGA, με τίτλο η «Νταντά της γειτονιάς», πήρε το κοινό την Τρίτη 26 Αυγούστου. Ο τηλεοπτικός σταθμός έδωσε στη δημοσιότητά ένα backstage βίντεο.

Σε αυτό, βλέπουμε τους συντελεστές της σειράς στη διάρκεια της ανάγνωσης των πρώτων σελίδων του σεναρίου που τους δόθηκαν.

Το κλίμα, όπως φαίνεται από το βίντεο, στο οποίο ακούγεται το τραγούδι «Can’t Take My Eyes Off You», ήταν πολύ ευχάριστο, με τους πρωταγωνιστές να απολαμβάνουν τον χρόνο που πέρασαν διαβάζοντας τα κείμενα.

«Η “Νταντά της γειτονιάς” έρχεται στο νέο πρόγραμμα του #MegaTV και οι αγαπημένοι συντελεστές της νέας κωμικής σειράς διάβασαν μαζί τις πρώτες σελίδες του σεναρίου. #NtantaTisGeitonias

Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Ρένα Λύκου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και η μικρή Μελίνα Πίστη. Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης στην οποία δημοσιεύτηκε το βίντεο στα προφίλ του MEGA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mega TV (@megatvcom)

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