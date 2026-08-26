Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφουν σήμερα στη Βρετανία 6 χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη βασιλική οικογένεια

Ο πρίγκιπας Χάρι και η οικογένειά του αναμένεται να επιστρέψουν σήμερα στη Βρετανία, μετέδωσε το BBC, λίγες μέρες αφότου αποκαλύφθηκε ότι ο Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Βρετανία για να ζήσουν εκεί, έξι χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χάρι και η Μέγκαν, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, εξέπληξαν ακόμη και τη στενή τους οικογένεια όταν αποκαλύφθηκε ότι θα μετακομίσουν από την Καλιφόρνια σε κάποιο μέρος εκτός Λονδίνου για αυτό που περιγράφηκε ως παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Τα δύο τους παιδιά –ο πρίγκιπας Άρτσι, 7 ετών, και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 5 ετών– έχουν εγγραφεί για να φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο από τον Σεπτέμβριο,

Δεν έχουν αποκαλυφθεί ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με το πού θα ζήσει η οικογένεια, εκτός από το ότι δεν θα είναι βασιλική κατοικία, ούτε το σχολείο που θα πάνε τα παιδιά.

Το BBC ανέφερε ότι έλαβε γνώση ότι θα πετάξουν από την Καλιφόρνια με ιδιωτικό αεροσκάφος σήμερα Τετάρτη.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής άμεσο σχόλιο από τον εκπρόσωπο του Χάρι.