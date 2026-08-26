Προκλητικό κρεσέντο Ερντογάν: «Δροσίσαμε τα σπαθιά μας» σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο – Νέος ιστορικός αναθεωρητισμός

Σε ένα ακόμη ρητορικό κρεσέντο προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μετά το Υπουργικό Συμβούλιο στο Προεδρικό Συγκρότημα του Αχλάτ.

Με αφορμή τις εκδηλώσεις για τη μάχη του Μαντζικέρτ, μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και των Σελτζούκων στις 26 Αυγούστου του 1071, επιχείρησε να συνδέσει τις κατακτήσεις της Αυτοκρατορίας των Σελτζούκων στην Ανατολία με την τουρκική παρουσία και τις βλέψεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Δροσίσαμε τα σπαθιά μας στο Αιγαίο»

Απευθυνόμενος στο τουρκικό κοινό, ο Ερντογάν χρησιμοποίησε βαριά θρησκευτική και εθνικιστική ρητορική, επιχειρώντας να συνδέσει τους θρησκευτικούς πολεμιστές του 1071 με τη νεότερη τουρκική ιστορία και τη Μικρασιατική Καταστροφή, την οποία η τουρκική πλευρά αποκαλεί «Πόλεμο της Ανεξαρτησίας».

«Ακολουθώντας τα βήματα των μουτζαχεντίν του Μαντζικέρτ, από τις πρώτες κατακτήσεις μέχρι τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας μας, από τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας μέχρι την αντίσταση της 15ης Ιουλίου, προσεύχομαι στον Θεό για έλεος σε όλους τους ανιδιοτελείς ανθρώπους που θεώρησαν την Τουρκία πιο πολυπόθητη από την ίδια τους τη ζωή, και σε όλους τους ήρωες που έφεραν το έθνος μας στο σήμερα με το αίμα και τη ζωή τους», είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Anadolu, που δημοσίευσε την ομιλία του.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος Πρόεδρος προχώρησε σε μια σαφή αναθεωρητική αλληγορία, συνδέοντας την ιστορική εξάπλωση των Σελτζούκων με τις σημερινές τουρκικές διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

«Θυμάμαι επίσης με ευγνωμοσύνη τους διοικητές, τους ηγεμόνες και τους πολεμιστές εκείνου του μεγάλου διοικητή [Σουλτάνου Αλπ Αρσλάν], οι οποίοι, αφού έγραψαν ένα έπος στο Μαντζικέρτ δίπλα του, δρόσισαν τα σπαθιά τους στα αναζωογονητικά νερά της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας».

Σημειώνεται πως, ο Ταγίπ Ερντογάν δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε Ελλάδα και Κύπρο.

Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος προχώρησε σε ισχυρισμούς περί «ειρηνικών προθέσεων» της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή.

«Ως Τουρκία, δεν έχουμε κανέναν άλλο σκοπό, στόχο ή επιδίωξη από την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, τη σταθερότητα και τη γαλήνη σε ολόκληρη την περιοχή μας. Δεν έχουμε καμία κρυφή ατζέντα ή μυστικές προθέσεις, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Ο στόχος μας είναι να επικρατήσει ένα κλίμα ειρήνης γύρω μας. Ο σκοπός μας είναι να εδραιώσουμε τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια και την ευημερία σε κάθε γωνιά της περιοχής μας».

«Τουρκία χωρίς τρομοκρατία»

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και στη διαδικασία που η τουρκική κυβέρνηση ονομάζει «Τουρκία Χωρίς Τρομοκρατία», κάνοντας λόγο για σημείο καμπής.

«Με αυτή τη μεγάλη συναίνεση, που αποτελεί σημείο καμπής στην τουρκική πολιτική, η διαδικασία μας για μια “Τουρκία Χωρίς Τρομοκρατία” ανανέωσε την εμπιστοσύνη της και απέκτησε σημαντική δυναμική».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα εξωτερικής πολιτικής, εμπορίου και ασφάλειας.

«Ως κυβέρνηση, καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για να κρατήσουμε την Τουρκία σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας, παρά τις συγκρούσεις στην περιοχή μας. Αν και οι κρίσεις στην περιοχή μας μάς επηρεάζουν οικονομικά, όπως και τον υπόλοιπο κόσμο, συνεχίζουμε να παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας σε πολλούς τομείς, από την απασχόληση έως τις εξαγωγές, και από τη γεωργία έως τον τουρισμό», υπογράμμισε.

Περιφερειακές βλέψεις και ιστορικοί ισχυρισμοί

Ο Τούρκος Πρόεδρος έκλεισε την ομιλία του στο Αχλάτ αναφερόμενος στην παρουσία της Τουρκίας σε μια σειρά από ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, επικαλούμενος «ιστορική αδελφοσύνη».

«Η περιοχή αυτή τη στιγμή χρειάζεται την ειρήνη όσο χρειάζεται το νερό και τον αέρα, και λαχταρά την ημέρα που θα την επιτύχει. Η Δημοκρατία της Τουρκίας, από τη Συρία μέχρι το Ιράκ, από τον Λίβανο μέχρι την Παλαιστίνη, από τον Κόλπο μέχρι την Αφρική, και από τα Βαλκάνια μέχρι τον Καύκασο, αγωνίζεται να διατηρήσει αυτή την αιώνια αδελφοσύνη λέγοντας “Η ιστορία μάς έκανε αδέλφια”».

«Θεού θέλοντος, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλη μας την καρδιά όπου μπορούμε να φτάσουμε, μέχρι να στεφανώσουμε αυτόν τον αγώνα με νίκη».