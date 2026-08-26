To Empire State Building «ντύθηκε» στα ροζ για την Ντόλι Πάρτον – Το τραγούδι που ήθελε να ακουστεί στην κηδεία της

Ροζ φωτισμό «φόρεσε» το εμβληματικό Empire State Building στη Νέα Υόρκη, αποτίοντας φόρο τιμής στη «βασίλισσα της κάντρι» Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη και μυστική μάχη με τον καρκίνο.

Η συγκινητική χειρονομία της Νέας Υόρκης

Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της, ο επίσημος λογαριασμός του Empire State Building στο Instagram ανακοίνωσε ότι το κτίριο θα φωταγωγηθεί σε «ροζ λάμψη» στις 21:25 το βράδυ (τοπική ώρα) της Τρίτης, προς τιμήν της θρυλικής τραγουδίστριας, τραγουδοποιού, ηθοποιού και φιλανθρώπου.

«Η Ντόλι ήταν ένα παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο, της οποίας η καριέρα επτά δεκαετιών άγγιξε γενιές θαυμαστών. Πέρα από την ψυχαγωγία, η Ντόλι αφήνει μια σημαντική φιλανθρωπική παρακαταθήκη μέσω του Ίδρύματος Dollywood Foundation και της Βιβλιοθήκης Φαντασίας (Imagination Library), που έχει προσφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά σε όλο τον κόσμο», ανέφερε το μήνυμα του Empire State Building.

View this post on Instagram A post shared by Empire State Building Observation Deck (@empirestatebldg)



Η ανακοίνωση έκλεινε με μια αναφορά στη δημοφιλή κωμωδία του 1980 και την ομώνυμη μεγάλη επιτυχία της, «9 to 5»: «Απόψε στις Εννέα παρά Είκοσι Πέντε (Nine-Two-Five), γιορτάζουμε τη Ντόλι και την κληρονομιά της».

Όταν το ρολόι έδειξε 21:25, ο λογαριασμός του μνημείου της Νέας Υόρκης μοιράστηκε μια φωτογραφία από τη στιγμή στα Instagram Stories.



Την ίδια ώρα, πλήθος αφιερωμάτων κατακλύζει το διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων και από τις συμπρωταγωνίστριές της στην ταινία «9 to 5», Λίλι Τόμλιν και Τζέιν Φόντα.

Η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο

Όπως επιβεβαίωσε η ομάδα επικοινωνίας της Πάρτον στο Page Six, κατόπιν «επιθυμίας» της ίδιας, η κηδεία της θα περιλαμβάνει «μια μικρή, ιδιωτική τελετή για την άμεση οικογένεια».

Σύμφωνα με το TMZ, η στενή αυτή τελετή προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Νάσβιλ του Τενεσί «τις επόμενες ημέρες», με την παρουσία των στενότερων συγγενών και αγαπημένων της προσώπων.

Το τραγούδι που ήθελε να ακουστεί στην κηδεία της

Η Ντόλι Πάρτον είχε αποκαλύψει στο παρελθόν την επιθυμία της για τα τραγούδια που θα ήθελε να ακουστούν στην κηδεία της, ξεχωρίζοντας το θρησκευτικό γκόσπελ «If We Never Meet Again».

«Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται “If We Never Meet Again”. Είναι ένα παλιό κάντρι-γκόσπελ τραγούδι που μιλάει για το αν δεν συναντηθούμε ξανά σε αυτή την πλευρά του ουρανού, θα σε συναντήσω σε εκείνη την όμορφη ακτή. “Εκεί όπου τα γοητευτικά τριαντάφυλλα ανθίζουν για πάντα και όπου οι χωρισμοί δεν υπάρχουν πια”. Αγαπούσε πολύ αυτό το τραγούδι ο μπαμπάς μου. Το τραγουδήσαμε στην κηδεία του και θα ήθελα να τραγουδηθεί και στη δική μου», είχε δηλώσει.

Το «If We Never Meet Again (This Side of Heaven)» γράφτηκε το 1945 από τον συνθέτη Άλμπερτ Ε. Μπράμλεϊ και έχει ερμηνευτεί από σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ και ο Τζόνι Κας.

Παράλληλα, η θρυλική τραγουδοποιός υπέθετε ότι στην κηδεία της θα ακουγόταν και η διαχρονική της επιτυχία του 1973, «I Will Always Love You», η οποία γνώρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, όταν την διασκεύασε η Γουίτνεϊ Χιούστον για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας» το 1992.

Η Χιούστον έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2012, σε ηλικία 48 ετών.

«Είμαι σίγουρη ότι θα παίξουν το “I Will Always Love You” όταν πεθάνω, όπως έκαναν και με τη Γουίτνεϊ Χιούστον. Όταν σήκωσαν το φέρετρό της και άρχισε να ακούγεται αυτό το τραγούδι, έβαλα τα κλάματα και σκέφτηκα, “Ω Θεέ μου”. Τότε ήταν που με χτύπησε η πραγματικότητα ότι είχε φύγει για πάντα», είχε αναφέρει τότε η Πάρτον.