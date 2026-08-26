Συναγερμός στη Νάξο: Πτώμα σε προχωρημένη σήψη με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα εντοπίστηκε στη θάλασσα

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Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου, προκαλώντας την κινητοποίηση των λιμενικών Αρχών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, το πτώμα περισυνελέγη από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Νάξου.

H σορός έφερε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα

Από την πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η σορός έφερε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα, ενώ η αναγνώριση των στοιχείων του ατόμου δεν είναι προς το παρόν εφικτή λόγω της προχωρημένης αλλοίωσης.

Οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την ταυτοποίηση της σορού και τη διακρίβωση των αιτίων του θανάτου.