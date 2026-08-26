Βίντεο: 2 νεκροί και 11 τραυματίες από μανιασμένους ταύρους σε φεστιβάλ στο Μεξικό – «Πότε η παράδοση γίνεται βία και αμέλεια;»

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Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στους δρόμους της Πόλης Ουαμάντλα στο Μεξικό, όταν το παραδοσιακό έθιμο της ταυροδρομίας εξελίχθηκε σε τραγωδία, με δύο νεκρούς και έντεκα τραυματίες.

Το Σάββατο 22 Αυγούστου, 21 ταύροι αφέθηκαν ελεύθεροι στους δρόμους της πόλης ανάμεσα σε πλήθος ανθρώπων που αναζητούσαν την περιπέτεια, προσπαθώντας να αποφύγουν τα εξαγριωμένα ζώα.

Ανάμεσά τους βρισκόταν ο 29χρονος ντόπιος Χουάν Μανουέλ Φιλομένο Ερέρα. Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο, ο Ερέρα προσπαθούσε να αποφύγει έναν ταύρο, μέχρι τη στιγμή που σκόνταψε, με τις ζητωκραυγές του πλήθους να μετατρέπονται ακαριαία σε κραυγές αγωνίας.

Ο ταύρος επιτέθηκε στον 29χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα με τα κέρατά του στο στήθος και το πόδι. Παρά την άμεση επέμβαση των εκπαιδευτών για να απομακρύνουν το ζώο και τις προσπάθειες των θεατών που έσπευσαν να τον σύρουν μακριά, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Δεύτερο θύμα της αιματηρής ημέρας ήταν ο 57χρονος Λουίς Ξολοκότσι Ραμίρες, ο οποίος σκοτώθηκε φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το στήθος ύστερα από επίθεση ταύρου.

Τραυματισμοί και αμφισβήτηση του εθίμου

Σύμφωνα με δημοσίευμα της US Sun, τουλάχιστον 11 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των ταύρων, αλλά κατάφεραν να επιζήσουν.

Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από ζώο και εκσφενδονίστηκε πάνω στις εξέδρες του φεστιβάλ, διαφεύγοντας τελικά τον κίνδυνο χωρίς φονικά τραύματα.

Οι δύο αυτοί θάνατοι είναι οι πρώτοι που καταγράφονται στο φεστιβάλ της Ουαμάντλα τα τελευταία οκτώ χρόνια. Η συγκεκριμένη διοργάνωση πραγματοποιείται από το 1953 στην πόλη, η οποία διαθέτει μία από τις πιο πλούσιες ιστορίες ταυρομαχίας και εκτροφής ταύρων στο Μεξικό.

Ωστόσο, η φετινή τραγωδία επανέφερε στον δημόσιο διάλογο τον προβληματισμό για τη διατήρηση του επικίνδυνου εθίμου.

«Σε ποιο σημείο η παράδοση γίνεται απουσία σκέψης, βία και αμέλεια; Και όταν γίνεται αυτό, αξίζει να τη διαιώνιζουμε στο πέρασμα του χρόνου; Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο χρήστης Μπρούνο Γκονζάλες, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη φωτογραφία του άτυχου 29χρονου.