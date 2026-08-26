Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 14 βρέφη νεκρά από φωτιά σε μαιευτική κλινική – Οργή γονέων έξω από το νοσοκομείο

Τουλάχιστον 14 νεογέννητα βρέφη πέθαναν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, όταν φωτιά που προκλήθηκε από βλάβη σε κλιματιστικό τύλιξε στις φλόγες τη μονάδα νεογνών δημόσιου νοσοκομείου. Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει την οργή των γονέων έξω από το νοσοκομείο, ενώ ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν διέταξε άμεση διερεύνηση των αιτιών. Η ταυτοποίηση των νεκρών βρεφών θα γίνει μέσω εξετάσεων DNA, καθώς έφεραν βαρύτατα εγκαύματα.

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Διεθνή Νέα

Πακιστάν νοσοκομείο
Φωτογραφία: Reutes
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 14 νεογέννητα βρέφη έχασαν τη ζωή τους στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όταν φωτιά τύλιξε στις φλόγες τη μονάδα νεογνών ενός δημόσιου νοσοκομείου.
  • Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε μαιευτική κλινική του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών του Πακιστάν (PIMS), προκλήθηκε από βλάβη και έκρηξη σε μονάδα κλιματισμού.
  • Η ταυτοποίηση των βρεφών θα γίνει μέσω DNA, ενώ ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν διέταξε άμεση διερεύνηση του τραγικού συμβάντος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον 14 νεογέννητα βρέφη έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, όταν φωτιά που προκλήθηκε από βλάβη σε κλιματιστικό τύλιξε στις φλόγες τη μονάδα νεογνών ενός δημόσιου νοσοκομείου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 06:45 το πρωί (τοπική ώρα) σε μαιευτική κλινική, η οποία στεγάζεται στη γυναικολογική πτέρυγα του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών του Πακιστάν (PIMS).


Σύμφωνα με αναφορά του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου Geo TV, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βλάβη και έκρηξη σε μονάδα κλιματισμού.

Η εκπρόσωπος του PIMS, Δρ. Ανίζα Τζαλίλ, δήλωσε στην εφημερίδα Dawn ότι στη συγκεκριμένη μονάδα νοσηλεύονταν 15 μωρά.

«Τουλάχιστον ένα μωρό σώθηκε από έναν γιατρό», είπε.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, να εκκενώσουν τους ασθενείς και να ασφαλίσουν την πληγείσα περιοχή. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Συνολικά, οι διασώστες απεγκλώβισαν από τις φλόγες 19 άτομα: δέκα γυναίκες, επτά παιδιά και δύο άνδρες.

Ταυτοποίηση μέσω DNA και απόγνωση των γονέων

Τα βρέφη που έχασαν τη ζωή τους έφεραν βαρύτατα εγκάυματα και η ταυτοποίησή τους θα καταστεί δυνατή μόνο μέσω εξετάσεων DNA, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Τα παιδιά θα παραδοθούν στους γονείς τους μόνο αφού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις DNA», ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους, την ώρα που οι συντριμμένοι γονείς απαιτούν την άμεση επιστροφή των σορών των βρεφών τους.

Φωτογραφία: Reutes

Έξω από το νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, δημοσιογράφος του ειδησεογραφικού γαλλικού πρακτορείου AFP κατέγραψε εικόνες απόγνωσης, με μια γυναίκα να ξεσπά σε δάκρυα και έναν άνδρα να καθαρίζει τα σπασμένα τζάμια από δύο παράθυρα, ενώ φρουροί ασφαλείας είχαν αποκλείσει την είσοδο.

Φωτογραφία: Reutes

Κατεπείγουσα έρευνα

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη και την ειλικρινή του λύπη» για τη φονική πυρκαγιά και διέταξε «άμεση διερεύνηση» του συμβάντος.

«Μια τέτοια κατάσταση με παιδιά είναι ανεπανόρθωτη. Η καρδιά μου είναι θλιμμένη από αυτό το τραγικό περιστατικό. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των αθώων παιδιών».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Ισλαμαμπάντ συγκρότησε διερευνητική επιτροπή, η οποία υποχρεούται να παραδώσει το πόρισμά της «εντός 24 ωρών», σύμφωνα με επίσημο έγγραφο.

Η επιτροπή καλείται να «εξακριβώσει τα γεγονότα και να προσδιορίσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά», τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές.

Προβληματικό ιστορικό πυρασφάλειας

Το τραγικό αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά φονικών πυρκαγιών στο Πακιστάν, σημειώνει η Daily Mail, αναδεικνύοντας τις σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και την απουσία ελέγχων.

Μόλις τρεις μήνες πριν από την τραγωδία στο νοσοκομείο του Ισλαμαμπάντ, τουλάχιστον 43 άτομα τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθήκη των τελωνειακών αρχών στην επαρχία Μπαλουχιστάν.

Τον περασμένο Ιανουάριο, 67 άνθρωποι πέθαναν όταν φλόγες τύλιξαν καταστήματα και αποθήκες στο εμπορικό κέντρο Gul Plaza στο Καράτσι. Το πολυώροφο συγκρότημα στην περιοχή Σαντάρ στεγάζει 1.200 καταστήματα και χρειάστηκε μια ολόκληρη εβδομάδα ώστε οι πυροσβέστες να σβήσουν εντελώς τη φωτιά.

Επιπλέον, τον περασμένο Νοέμβριο, 18 εργάτες σκοτώθηκαν και ακόμη 21 τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής κόλλας, στην πόλη Φαϊσαλαμπάντ της επαρχίας Παντζάμπ. Ο διευθυντής του εργοστασίου συνελήφθη, ενώ ο ιδιοκτήτης αναζητείται από τις αρχές καθώς τράπηκε σε φυγή.

 

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