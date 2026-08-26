Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 14 βρέφη νεκρά από φωτιά σε μαιευτική κλινική – Οργή γονέων έξω από το νοσοκομείο

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Τουλάχιστον 14 νεογέννητα βρέφη έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, όταν φωτιά που προκλήθηκε από βλάβη σε κλιματιστικό τύλιξε στις φλόγες τη μονάδα νεογνών ενός δημόσιου νοσοκομείου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 06:45 το πρωί (τοπική ώρα) σε μαιευτική κλινική, η οποία στεγάζεται στη γυναικολογική πτέρυγα του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών του Πακιστάν (PIMS).

A #fire has broken out in the children’s ward at the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) Hospital in #Islamabad, killing at least 15 newborns. #GeoNews reported that the nursery at PIMS housed 16 newborns at the time of the incident only 1 rescued. pic.twitter.com/nmrIyXDwB6 — Surbhi Garwal (@surbhigarwal) August 26, 2026



Σύμφωνα με αναφορά του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου Geo TV, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βλάβη και έκρηξη σε μονάδα κλιματισμού.

Η εκπρόσωπος του PIMS, Δρ. Ανίζα Τζαλίλ, δήλωσε στην εφημερίδα Dawn ότι στη συγκεκριμένη μονάδα νοσηλεύονταν 15 μωρά.

«Τουλάχιστον ένα μωρό σώθηκε από έναν γιατρό», είπε.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, να εκκενώσουν τους ασθενείς και να ασφαλίσουν την πληγείσα περιοχή. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

🔴In Pakistan🇵🇰,at least 15 newborns have died after a fire broke out in the nursery of the gynaecology ward at(PIMS) in Islamabad, according to hospital officials. Sixteen newborns were reportedly in the nursery, with only one rescued. pic.twitter.com/HcMWtx4ws7 — International Relations (@Intl_Relations0) August 26, 2026

Συνολικά, οι διασώστες απεγκλώβισαν από τις φλόγες 19 άτομα: δέκα γυναίκες, επτά παιδιά και δύο άνδρες.

Ταυτοποίηση μέσω DNA και απόγνωση των γονέων

Τα βρέφη που έχασαν τη ζωή τους έφεραν βαρύτατα εγκάυματα και η ταυτοποίησή τους θα καταστεί δυνατή μόνο μέσω εξετάσεων DNA, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Τα παιδιά θα παραδοθούν στους γονείς τους μόνο αφού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις DNA», ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους, την ώρα που οι συντριμμένοι γονείς απαιτούν την άμεση επιστροφή των σορών των βρεφών τους.

Έξω από το νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, δημοσιογράφος του ειδησεογραφικού γαλλικού πρακτορείου AFP κατέγραψε εικόνες απόγνωσης, με μια γυναίκα να ξεσπά σε δάκρυα και έναν άνδρα να καθαρίζει τα σπασμένα τζάμια από δύο παράθυρα, ενώ φρουροί ασφαλείας είχαν αποκλείσει την είσοδο.

Κατεπείγουσα έρευνα

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη και την ειλικρινή του λύπη» για τη φονική πυρκαγιά και διέταξε «άμεση διερεύνηση» του συμβάντος.

«Μια τέτοια κατάσταση με παιδιά είναι ανεπανόρθωτη. Η καρδιά μου είναι θλιμμένη από αυτό το τραγικό περιστατικό. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των αθώων παιδιών».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Ισλαμαμπάντ συγκρότησε διερευνητική επιτροπή, η οποία υποχρεούται να παραδώσει το πόρισμά της «εντός 24 ωρών», σύμφωνα με επίσημο έγγραφο.

Η επιτροπή καλείται να «εξακριβώσει τα γεγονότα και να προσδιορίσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά», τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές.

EMERGENCY RESPONSE UPDATE: PIMS HOSPITAL (MCH) Capital Emergency Service (CES) and CDA Fire Department swiftly responded to a fire call at the Maternal & Child Health (MCH) center, PIMS Hospital, early this morning. The fire call was received at 6:54 AM and fire and rescue… pic.twitter.com/Bg6Sl5Ydpi — Capital Development Authority – CDA, Islamabad (@CDAthecapital) August 26, 2026

Προβληματικό ιστορικό πυρασφάλειας

Το τραγικό αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά φονικών πυρκαγιών στο Πακιστάν, σημειώνει η Daily Mail, αναδεικνύοντας τις σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και την απουσία ελέγχων.

Μόλις τρεις μήνες πριν από την τραγωδία στο νοσοκομείο του Ισλαμαμπάντ, τουλάχιστον 43 άτομα τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθήκη των τελωνειακών αρχών στην επαρχία Μπαλουχιστάν.

Τον περασμένο Ιανουάριο, 67 άνθρωποι πέθαναν όταν φλόγες τύλιξαν καταστήματα και αποθήκες στο εμπορικό κέντρο Gul Plaza στο Καράτσι. Το πολυώροφο συγκρότημα στην περιοχή Σαντάρ στεγάζει 1.200 καταστήματα και χρειάστηκε μια ολόκληρη εβδομάδα ώστε οι πυροσβέστες να σβήσουν εντελώς τη φωτιά.

Επιπλέον, τον περασμένο Νοέμβριο, 18 εργάτες σκοτώθηκαν και ακόμη 21 τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής κόλλας, στην πόλη Φαϊσαλαμπάντ της επαρχίας Παντζάμπ. Ο διευθυντής του εργοστασίου συνελήφθη, ενώ ο ιδιοκτήτης αναζητείται από τις αρχές καθώς τράπηκε σε φυγή.