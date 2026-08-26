Τρομακτικό τροχαίο στο Ηράκλειο: Σύγκρουση αυτοκινήτου με αγροτικό με έναν νεκρό – Άμορφη μάζα σιδερικών τα οχήματα – Συγκλονιστικές ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/08) στον δρόμο από Μεσαρά προς το Ηράκλειο, στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα ΙΧ, συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nea Kriti, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.