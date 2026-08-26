Τρομακτικό τροχαίο στο Ηράκλειο: Σύγκρουση αυτοκινήτου με αγροτικό με έναν νεκρό – Άμορφη μάζα σιδερικών τα οχήματα – Συγκλονιστικές ΦΩΤΟ

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/08) στην Κρήτη, στον δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο, στο ύψος του Βενεράτου, με τη σύγκρουση ενός αγροτικού οχήματος και ενός ΙΧ. Από τη σύγκρουση, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος κατέληξε, ενώ ο οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

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Κοινωνία

Μεσαρά/Θανατηφόρο τροχαίο
Πηγή: Nea Kriti
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/08) στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο, στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα ΙΧ, συγκρούστηκαν μεταξύ τους.
  • Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος κατέληξε λίγο αργότερα. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/08) στον δρόμο από Μεσαρά προς το Ηράκλειο, στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα ΙΧ, συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nea Kriti,  ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

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