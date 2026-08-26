Βελτιωμένη η εικόνα στις φωτιές στη Βοιωτία – Σε ύφεση στη Σαλαμίνα – Σε κατάσταση «Red Code» τα Ιόνια Νησιά

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τις φωτιές που ξέσπασαν εχθές σε Βοιωτία και Σαλαμίνα, καθώς οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν, έπειτα από μάχη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, να περιορίσουν τις εστίες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους.

Βοιωτία: Αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων σε Άγιο Βλάσιο και Στεφάνη

Στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των καπνογόνων σημείων.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 25 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα, με ετοιμότητα για περαιτέρω ενίσχυση εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Λεβαδέων.

Τα μηνύματα του 112

Υπενθυμίζεται ότι εχθές ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112, αρχικά για την ενημέρωση των κατοίκων στον Άγιο Βλάσιο και τους Τσουκαλάδες (17:27) και στη συνέχεια για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στους Τσουκαλάδες προς Λιβαδειά (18:14).

Χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η δασική πυρκαγιά στη Στεφάνη Βοιωτίας, η οποία εκδηλώθηκε εχθές γύρω στις 15:40 σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Στην περιοχή συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες από 85 πυροσβέστες, 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 ελικόπτερα, ενώ παρέχεται συνδρομή από μηχανήματα και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Και για τις δύο περιοχές της Βοιωτίας, ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς παραμένει σήμερα υψηλός (Κατηγορία 3).

Σαλαμίνα: Οριοθετημένη η φωτιά στο Ελληνικό

Θετική είναι η εξέλιξη και στο μέτωπο του Ελληνικού Σαλαμίνας, όπου η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα έχει πλέον οριοθετηθεί πλήρως, εξαλείφοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται αποκλειστικά εντός του χώρου παλαιού νταμαριού, όπου εστίαζε μεγάλος όγκος καυσίμων υλικών.

Συναγερμός στα Ιόνια Νησιά λόγω Κατηγορίας 4

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), θέτοντας τις τοπικές αρχές και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας σε απόλυτη ετοιμότητα.