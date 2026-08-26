Ιράν: Ο οικονομικός πόλεμος του Τραμπ περνά από το Πεκίνο – Το μεγάλο «στοίχημα» με τον Σι Τζινπίνγκ

Με τον πόλεμο κατά του Ιράν να συμπληρώνει σχεδόν έξι μήνες, ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να σφίξει ακόμα περισσότερο τον οικονομικό κλοιό γύρω από την Τεχεράνη. Η Ουάσινγκτον προετοιμάζει το έδαφος για μια νέα, επιθετική οικονομική εκστρατεία, ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται από έναν αστάθμητο παράγοντα: την ετοιμότητα της Κίνας να θυσιάσει τις εμπορικές της σχέσεις με το Ιράν, σε μια χρονική στιγμή που οι ισορροπίες μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων είναι εξαιρετικά εύθραυστες.

Επιχειρήση «Economic Outcast»

Όταν ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αποκάλυψε την επιχείρηση «Οικονομικά Περιθωριοποιημένος» (Operation Economic Outcast), απειλώντας με καταστροφικές νέες κυρώσεις τις χώρες που αρνούνται να σταματήσουν τις συναλλαγές με το Ιράν, δεν κατονόμασε τη μία χώρα που μπορεί να κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία της: την Κίνα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αποτελεί εδώ και καιρό κρίσιμη οικονομική σανίδα σωτηρίας για την Τεχεράνη, αγοράζοντας τη συντριπτική πλειονότητα των εξαγωγών πετρελαίου της —αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ πέρυσι— επιπλέον των λοιπών εμπορικών συναλλαγών.

Ωστόσο, το να πειστεί το Πεκίνο να ευθυγραμμιστεί με την τελευταία προσπάθεια του Λευκού Οίκου να καθυποτάξει την ιρανική ηγεσία είναι μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή.

Το Πεκίνο απορρίπτει κατηγορηματικά τις «μονομερείς», όπως τις αποκαλεί, αμερικανικές κυρώσεις και υπερασπίζεται εδώ και καιρό το δικαίωμά του στο τακτικό εμπόριο με εταίρους όπως το Ιράν και η Ρωσία.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η Ουάσινγκτον θα ήταν προσεκτική στο να πυροδοτήσει μια ευρύτερη οικονομική αντιπαράθεση που θα έβλαπτε και τις δύο χώρες, ακριβώς πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Την Τρίτη, μετά τη συνέντευξη Τύπου του Μπέσεντ, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δεσμεύτηκε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του.

«Ο οικονομικός πόλεμος και η μέγιστη πίεση δεν θα βοηθήσουν στην επίλυση του ζητήματος – μόνο θα εντείνουν περαιτέρω τις εντάσεις και τις συγκρούσεις, θα δημιουργήσουν κινδύνους διάχυσης και θα διαταράξουν την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική τάξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν.

Διπλωματικοί ελιγμοί

Η απειλή του Μπέσεντ έρχεται επίσης πριν από μια αναμενόμενη επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, όπου οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να σημειώσουν πρόοδο στην παράταση μιας κρίσιμης εμπορικής ανακωχής που λήγει στα τέλη του φθινοπώρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι δεν ζήτησε από τον Σι «καμία χάρη» για το Ιράν κατά τη διάρκεια συνάντησης των δύο τον Μάιο — μια δήλωση που, αν ευσταθεί, πιθανότατα φαίνεται στο Πεκίνο ως δείγμα αμερικανικής απελπισίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Αυτό που απομένει τώρα είναι ένας προσεκτικός υπολογισμός και για τις δύο χώρες σχετικά με το πώς θα πλοηγηθούν σε αυτό που ο Μπέσεντ χαρακτήρισε ως περίοδο «ήρεμης διπλωματίας» — ή ιδιωτικής έκδοσης τελεσιγράφων στους οικονομικούς εταίρους του Ιράν, τους οποίους ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δεν κατονόμασε ειδικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Κινέζοι αναλυτές υποδεικνύουν περιορισμένα περιθώρια για τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

«Η Κίνα είναι απίθανο να αποδεχθεί μια κατάσταση στην οποία η Ουάσινγκτον καθορίζει τι μπορούν να εμπορεύονται νόμιμα οι κινεζικές εταιρείες με τρίτες χώρες», δήλωσε ο Τζάο Λονγκ, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Στρατηγικών και Σπουδών Ασφαλείας στα Ινστιτούτα Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης.

«Αυτό θα δημιουργούσε ένα προηγούμενο όπου οι αμερικανικές δευτερογενείς κυρώσεις θα μπορούσαν ουσιαστικά να καθορίζουν τις εμπορικές σχέσεις της Κίνας με τρίτες χώρες».

Τα εργαλεία της Ουάσινγκτον και τα αντίμετρα του Πεκίνου

Η Κίνα εισάγει ιρανικό πετρέλαιο χρησιμοποιώντας ένα σκιώδες σύστημα που είναι εκ σχεδιασμού θωρακισμένο από το σύστημα του αμερικανικού δολαρίου και τις κυρώσεις.

Ιδιωτικά διυλιστήρια, γνωστά ως «teapots», αγοράζουν και επεξεργάζονται το ιρανικό αργό που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, βασιζόμενα σε ένα δίκτυο λιμανιών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δεξαμενόπλοιων που είναι συχνά παρόμοια προστατευμένα από τη διεθνή έκθεση.

Η Κίνα δεν έχει καταγράψει επίσημα αυτές τις αγορές εδώ και χρόνια, από τότε που οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου κυρώσεις στο Ιράν, όταν η πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ αποσύρθηκε από πυρηνική συμφωνία της εποχής Ομπάμα.

Ωστόσο, υπάρχουν σημεία πίεσης, σύμφωνα με αναλυτές.

«Όταν κοιτάξετε την ιδιοκτησία αυτών των οντοτήτων προς τα πάνω, θα βρείτε πολλές να κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από μεγάλες κινεζικές κρατικές εταιρείες που είναι έντονα ενταγμένες στο σύστημα του αμερικανικού δολαρίου», δήλωσε ο Μαξ Μάιζλις, ανώτερος ερευνητικός αναλυτής στο δεξαμενή σκέψης Foundation for Defense of Democracies στην Ουάσινγκτον.

«Επιβάλλοντας κυρώσεις στις θυγατρικές τους, οι ΗΠΑ μπορούν να ασκήσουν πίεση στις μητρικές να αποεπενδύσουν, με τον κίνδυνο να θεωρηθεί ότι παρέχουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη σε οντότητες που τελούν υπό κυρώσεις».

Ο Μπέσεντ δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι η Ουάσινγκτον έχει στείλει προειδοποιήσεις σε δύο ανώνυμες κινεζικές τράπεζες για τον ρόλο τους σε συναλλαγές που συνδέονται με το Ιράν. Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα κατά τη συνέντευξη Τύπου τι μέτρα θα λάβουν οι ΗΠΑ κατά των μη συμμορφούμενων κινεζικών τραπεζών και ναυτιλιακών εταιρειών, δήλωσε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω» των αμερικανικών κυρώσεων.

Παρά τη σκληρή ρητορική, το Πεκίνο έχει δει τις ΗΠΑ να απειλούν, και στη συνέχεια να υπαναχωρούν από σαρωτικές κυρώσεις στο παρελθόν. Γνωρίζει επίσης ότι η Ουάσινγκτον αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημαντική οικονομική επιρροή της Κίνας επί των ΗΠΑ, ειδικά μέσω του ελέγχου της στην παγκόσμια προμήθεια στρατηγικά κρίσιμων σπάνιων γαιών.

«Εάν η Ουάσινγκτον ξεπερνούσε αυτό το όριο (της επιβολής κυρώσεων σε μεγάλες κινεζικές τράπεζες), το Πεκίνο σχεδόν σίγουρα θα απαντούσε, και το πολιτικό κλίμα για τη σύνοδο κορυφής (μεταξύ Τραμπ και Σι) θα επιδεινωνόταν απότομα», δήλωσε ο Σουν Τσενγκχάο, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Τσινγκχουά στο Πεκίνο.

Μια τέτοια κίνηση μπορεί να μην ακύρωνε αυτόματα τη συνάντησή τους, αλλά «θα μετατόπιζε τη σύνοδο κορυφής από τη σταθεροποίηση στον περιορισμό της ζημιάς».

Παράλληλα συμφέροντα και ο ρόλος του μεσολαβητή

Και οι δύο πλευρές θα σταθμίσουν τον αντίκτυπο μιας κλιμάκωσης σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, που αναμένεται να είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ έπειτα από 11 χρόνια.

Ενώ το Πεκίνο δεν θα θέλει να φανεί ότι συνεργάζεται με ένα καθεστώς κυρώσεων στο οποίο εναντιώνεται, υπάρχουν προσεκτικοί ελιγμοί στους οποίους θα μπορούσε να προβεί — όπως η αθόρυβη μείωση των αγορών πετρελαίου ή η αναβάθμιση των πολιτικών του μηνυμάτων προς την Τεχεράνη και των προσπαθειών ενθάρρυνσης συγκράτησης.

Οι κινεζικές αγορές ιρανικού πετρελαίου έχουν ήδη μειωθεί αισθητά σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς ο αμερικανικός αποκλεισμός έχει περιορίσει τις εξαγωγές αργού του Ιράν.

Κινέζοι αναλυτές υποστηρίζουν τις τελευταίες εβδομάδες ότι υπάρχουν σημεία σύγκλισης μεταξύ των συμφερόντων της Ουάσινγκτον και του Πεκίνου, ειδικά όσον αφορά την αποκατάσταση των εμπορικών ροών στα Στενά του Ορμούζ -που έχουν πνιγεί από τη σύγκρουση- και την επαναφορά της ευρύτερης περιφερειακής σταθερότητας, που είναι επίσης ευνοϊκή για το εμπόριο.

Τις τελευταίες ημέρες, το Πεκίνο επανέφερε τα μηνύματά του καλώντας σε αυτοσυγκράτηση και ομαλή λειτουργία γύρω από τα Στενά.

Σε κοινή δήλωση έπειτα από συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β’, στο Πεκίνο τη Δευτέρα, ο Σι κάλεσε για την αποκατάσταση της «ομαλής διέλευσης» από τα Στενά και για μια «συνολική λύση» στη σύγκρουση.

Ο Κινέζος υφυπουργός Εξωτερικών Μιάο Ντεγιού δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, κατά τη φιλοξενία Ιρανών αξιωματούχων στο Πεκίνο, ότι η Κίνα είναι «ενεργά δεσμευμένη στην προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών».

Παρ’ όλα αυτά, το Πεκίνο εμφανίζεται προσεκτικό στο να αναλάβει έναν άμεσο ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση, προτιμώντας μια θέση όπου προστατεύει τα δικά του οικονομικά συμφέροντα και προβάλλει την εικόνα μιας σταθερής δύναμης που υποστηρίζει την περιφερειακή ειρήνη, σε αντίθεση με τις ταλαντεύσεις της Ουάσινγκτον.

Οποιαδήποτε συνεργασία με τις ΗΠΑ για την αποκατάσταση της περιφερειακής ειρήνης «δεν θα πρέπει να αναχθεί σε “μια χάρη στον Τραμπ”», σημείωσε ο Τζάο από τη Σαγκάη.

«Το Πεκίνο είναι πρόθυμο να συμβάλει στον τερματισμό της κρίσης, αλλά δεν είναι πρόθυμο να γίνει εργαλείο της στρατηγικής μέγιστης πίεσης της Ουάσινγκτον».