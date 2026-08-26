ΔΕΘ: Στην τελική ευθεία το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης – «Μέρισμα ανάπτυξης» και όραμα για την Ελλάδα του 2030

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαμόρφωση του οικονομικού πακέτου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Στο Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Οικονομικών οι διαβουλεύσεις είναι συνεχείς και πυρετώδεις, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο των κυβερνητικών εξαγγελιών που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, η ομιλία του Πρωθυπουργού αναμένεται να έχει διττό χαρακτήρα: αφενός την εξειδίκευση ενός ευρέος πακέτου παροχών και ελαφρύνσεων, αφετέρου την περιγραφή του στρατηγικού οράματος για την «Ελλάδα του 2030» — μια χώρα οικονομικά ισχυρή, παραγωγική και θωρακισμένη απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.

Οι 3 άξονες της κυβερνητικής πολιτικής

Ο σχεδιασμός των μέτρων στηρίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

Αναπτυξιακό αποτύπωμα: Αξιοποίηση των εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας.

Ενίσχυση διαθέσιμου εισοδήματος: Διάχυση του «μερίσματος ανάπτυξης» σε ευρείες κοινωνικές ομάδες.

Δημοσιονομική σταθερότητα: Τήρηση των δημοσιονομικών στόχων χωρίς αλόγιστη παροχολογία.

Ποιοι ωφελούνται από τα νέα μέτρα

Αντί για τη διοχέτευση των πόρων σε λίγες εμβληματικές δράσεις, η κυβέρνηση επιλέγει τη διασπορά του πλεονάσματος σε ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα, με στόχο την άμεση ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την αρχή του επόμενου έτους:

Ελεύθεροι επαγγελματίες και Επιχειρήσεις : Προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου, στοχευμένες παρεμβάσεις και διορθώσεις στο σύστημα του τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς και περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών —εξέλιξη που θα αυξήσει και τις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων.

: Προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου, στοχευμένες παρεμβάσεις και διορθώσεις στο σύστημα του τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς και περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών —εξέλιξη που θα αυξήσει και τις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων. Συνταξιούχοι : Σχεδιάζεται μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και αύξηση του ετήσιου επιδόματος προσωπικής διαφοράς.

: Σχεδιάζεται μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και αύξηση του ετήσιου επιδόματος προσωπικής διαφοράς. Οικογένειες: Θεσπίζονται νέες φορολογικές ελαφρύνσεις με επίκεντρο τα νοικοκυριά με παιδιά.

Θεσπίζονται νέες φορολογικές ελαφρύνσεις με επίκεντρο τα νοικοκυριά με παιδιά. Αγρότες: Περιλαμβάνονται μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης, διευκολύνσεις ρευστότητας και επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημιώσεων.

Πυρετός διεργασιών και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Το κυβερνητικό και κομματικό επιτελείο προετοιμάζει με κάθε λεπτομέρεια την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη το διήμερο 27 και 28 Αυγούστου για συναντήσεις με παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, πριν την τελική άνοδο για τα εγκαίνια της ΔΕΘ.