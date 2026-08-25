ΠΑΣΟΚ: «Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη εθνική ευκαιρία και η κυβέρνηση την έχασε»

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν διέψευσε ούτε λέξη από τη λίστα με τα 100+ μέτρα και δράσεις που δεν έγιναν ή δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, λίστα που δημοσιεύθηκε χθες από το ΠΑΣΟΚ και τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Παύλο Γερουλάνο», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση/απάντηση στις σχετικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και τονίζει: «Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη εθνική ευκαιρία. Και η κυβέρνηση την έχασε»

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η ίδια η κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη έργων και τη μείωση στόχων στο Ελλάδα 2.0 και σήμερα ομολογεί ότι όποια έργα απεντάχθηκαν, θα γίνουν με χρήματα από το ΕΣΠΑ και τον εθνικό προϋπολογισμό.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν διάβασε καλά τη χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Με 36 δισ. ευρώ στη διάθεση της κυβέρνησης, θα ήταν αδιανόητο να μην έχει γίνει τίποτα. Θέσαμε, όμως, 100 ”γιατί;” για σωρεία απεντάξεων έργων που θα μπορούσαν -αυτό υποσχέθηκε το 2021 η κυβέρνηση- να έχουν πραγματοποιηθεί ήδη με τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά αντ’ αυτού θα ολοκληρωθούν, αν ολοκληρωθούν, στερώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους από άλλα έργα», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στην ανακοίνωση του.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στάθηκε ανίκανη όχι μόνο να φτιάξει ένα σχέδιο Ελλάδα 2.0 που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας, αλλά ανίκανη ακόμα και να υλοποιήσει το ανεπαρκέστατο σχέδιο που παρουσίασε το 2021», καταλήγει.