Συνελήφθη οδηγός ταξί που απείλησε και πήρε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών για τη διαδρομή «Αεροδρόμιο-Κέντρο Αθήνας»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ενας 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος με απειλή βίας, έπειτα από διαδρομή από το Αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας, αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο Ανακριτή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 38χρονος, ως οδηγός ταξί, το βράδυ της Παρασκευής 13 Αυγούστου 2026, παρέλαβε από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, οικογένεια τουριστών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά την άφιξή τους στο εν λόγω ξενοδοχείο, ο 38χρονος με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, προκειμένου να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από τον αποθηκευτικό χώρο του οχήματος.

Λίγο αργότερα, τα μέλη της οικογένειας μετέβησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος προκειμένου να καταγγείλουν την εν λόγω αξιόποινη πράξη.

Εκεί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, μετά από ενδελεχή προανάκριση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως οδηγό του εν λόγω οχήματος ταξί και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.

Ως αποτέλεσμα, πρωινές ώρες σήμερα (25-8-2026), αστυνομικοί συνέλαβαν δυνάμει εκδοθέντος εντάλματος σύλληψης τον 38χρονο και τον οδήγησαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σημειώνεται ότι διερευνάται και έτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των -800- ευρώ.