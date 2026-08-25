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Συνελήφθη οδηγός ταξί που απείλησε και πήρε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών για τη διαδρομή «Αεροδρόμιο-Κέντρο Αθήνας»

Ένας 38χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026, κατηγορούμενος ότι με απειλή βίας αφαίρεσε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών, έπειτα από διαδρομή από το Αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος με απειλή βίας αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.
  • Ο 38χρονος, ως οδηγός ταξί, παρέλαβε την οικογένεια από το Αεροδρόμιο και κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο, τους ανάγκασε να του παραδώσουν το ποσό με απειλές.
  • Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ διερευνάται και έτερη καταγγελία τουρίστα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ενας 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος με απειλή βίας, έπειτα από διαδρομή από το Αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας, αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο Ανακριτή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 38χρονος, ως οδηγός ταξί, το βράδυ της Παρασκευής 13 Αυγούστου 2026, παρέλαβε από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, οικογένεια τουριστών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά την άφιξή τους στο εν λόγω ξενοδοχείο, ο 38χρονος με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, προκειμένου να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από τον αποθηκευτικό χώρο του οχήματος.

Λίγο αργότερα, τα μέλη της οικογένειας μετέβησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος προκειμένου να καταγγείλουν την εν λόγω αξιόποινη πράξη.

Εκεί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, μετά από ενδελεχή προανάκριση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως οδηγό του εν λόγω οχήματος ταξί και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.

Ως αποτέλεσμα, πρωινές ώρες σήμερα (25-8-2026), αστυνομικοί συνέλαβαν δυνάμει εκδοθέντος εντάλματος σύλληψης τον 38χρονο και τον οδήγησαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σημειώνεται ότι διερευνάται και έτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των -800- ευρώ.

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