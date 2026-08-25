Φωτιά στο Καλοπήγαδο Κερατέας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Μήνυμα από το 112

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026 σε χαμηλή βλάστηση, στη θέση Καλοπήγαδο του Δήμου Λαυρεωτικής.
Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 15:40, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπισή της.
Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
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Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Λαυρεωτικής, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Μήνυμα από το 112
Στις 15:56 ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Τρεχαντιέρα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026
Η περιοχή της Λαυρεωτικής βρίσκεται την Τρίτη σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.