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Φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας – Καίει δασική έκταση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά στο Καλοπήγαδο Κερατέας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 70 πυροσβέστες, 23 οχήματα, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, ενώ στις 15:56 εστάλη μήνυμα από το 112.

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Κερατέα, Φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026 σε χαμηλή βλάστηση, στη θέση Καλοπήγαδο του Δήμου Λαυρεωτικής.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 70 πυροσβέστες, 23 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
  • Στις 15:56 ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026 σε χαμηλή βλάστηση, στη θέση Καλοπήγαδο του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 15:40, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

 

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Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Λαυρεωτικής, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μήνυμα από το 112

Στις 15:56 ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η περιοχή της Λαυρεωτικής βρίσκεται την Τρίτη σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

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