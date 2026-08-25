Φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας – Καίει δασική έκταση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 15:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 28 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Τανάγρας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Σημειώνεται ότι το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.