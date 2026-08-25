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Φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας – Καίει δασική έκταση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας – Καίει δασική έκταση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 15:30. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων, τρία ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος, με τη συνδρομή υδροφόρων από τον δήμο Τανάγρας.

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Φωτιά Στεφάνη Βοιωτίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 15:30.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 18 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος.
  • Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 15:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 28 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.  Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Τανάγρας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Σημειώνεται ότι το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

 

 

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