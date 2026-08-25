ΣΕΓΑΣ: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί «κρούσματος ντόπινγκ» στον στίβο – «Άνθρακας ο δήθεν θησαυρός»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) τοποθετήθηκε επίσημα το πρωί της Τρίτης, για την υπόθεση «κρούσματος ντόπινγκ» που δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ, πρόκειται για «μία ανυπόστατη και ψευδής πληροφορία περί δήθεν θετικού κρούσματος σε έλεγχο ντόπινγκ αθλήτριας του κλασικού αθλητισμού και σιωπηλής τιμωρίας».

Και συνεχίζει: «Η διοίκηση της Ομοσπονδίας διαβεβαιώνει όλους όσους κατασκεύασαν την «είδηση» και όσους έσπευσαν να τη διαδώσουν ή να τη σχολιάσουν με κακεντρέχεια, ότι μέχρι σήμερα, 25 Αυγούστου, δεν έχει σταλεί στα γραφεία μας καμία σχετική πληροφορία για θετικό δείγμα από τον ΕΟΚΑΝ – τον αρμόδιο φορέα ενημέρωσης κατ’ αρχάς αθλητών/τριών και στη συνέχεια ομοσπονδιών σε αυτές τις τις περιπτώσεις».

«Άνθρακας, λοιπόν, ο δήθεν θησαυρός!» καταλήγει ο ΣΕΓΑΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με έκπληξη διαπιστώνουμε να παίρνει διαστάσεις τις τελευταίες μέρες στον ηλεκτρονικό Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια ανυπόστατη και ψευδής πληροφορία περί δήθεν θετικού κρούσματος σε έλεγχο ντόπινγκ αθλήτριας του κλασικού αθλητισμού και «σιωπηλής τιμωρίας».

Δυστυχώς, το θέμα φαίνεται να ανακινείται, για άλλη μια φορά, από τους ίδιους κύκλους που έχουν αποδείξει κατ’ επανάληψη ότι δεν έχουν καμία αναστολή στη διασπορά αδιασταύρωτων πληροφοριών και στη σπίλωση υπολήψεων αθλητών και παραγόντων που μοχθούν καθημερινά για την καταξίωση και την ανάδειξη του αθλήματος. Πάγια πρακτική τους ο κιτρινισμός και λάβαρό τους η απαξίωση.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και για να παύσει η διαπόμπευση της αθλήτριας και της ηγεσίας του ΣΕΓΑΣ, η διοίκηση της Ομοσπονδίας διαβεβαιώνει όλους όσους κατασκεύασαν την «είδηση» και όσους έσπευσαν να τη διαδώσουν ή να τη σχολιάσουν με κακεντρέχεια, ότι μέχρι σήμερα, 25 Αυγούστου, δεν έχει σταλεί στα γραφεία μας καμία σχετική πληροφορία για θετικό δείγμα από τον ΕΟΚΑΝ – τον αρμόδιο φορέα ενημέρωσης κατ’ αρχάς αθλητών/τριών και στη συνέχεια ομοσπονδιών σε αυτές τις τις περιπτώσεις.

Άνθρακας, λοιπόν, ο δήθεν θησαυρός!»