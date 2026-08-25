Εικόνες «Αποκάλυψης» στη Γαλλία: 39 τραυματίες από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βομβαρδισμένο τοπίο το χωριό Πομάς, ζημιές σε 300 σπίτια

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«Θύελλα» καταστροφής και τρόμου σάρωσε το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας, όταν ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή της Οντ, αφήνοντας πίσω του δεκάδες τραυματίες, κατεστραμμένες περιουσίες και εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές.

39 τραυματίες και ζημιές σε 300 σπίτια

Σύμφωνα με δηλώσεις των τοπικών αρχών το πρωί της Τρίτης, που επικαλείται το γαλλικό δίκτυο BMFTV, από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου τη Δευτέρα τραυματίστηκαν 39 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 15 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε όταν το σπίτι της κατέρρευσε πάνω της, όπως δήλωσε ο σύζυγός της στο πρακτορείο AFP.

Στον προηγούμενο απολογισμό, το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τη Le Parisien, είχε αναφερθεί πως «41 άτομα έλαβαν φροντίδα και πέρασαν από το σημείο συγκέντρωσης θυμάτων».

Το ισχυρότερο πλήγμα δέχθηκε το χωριό Πομάς, με πληθυσμό 1.000 κατοίκων.

Εκεί υπέστησαν ζημιές περίπου 300 σπίτια, με τις στέγες ορισμένων εξ αυτών να έχουν ξηλωθεί πλήρως.



Όλοι οι κάτοικοι του χωριού απομακρύνθηκαν, ενώ οι αρχές προβαίνουν σε ελέγχους για να διαπιστώσουν εάν οι κατοικίες παραμένουν ασφαλείς για διαμονή, μεταδίδει το Reuters.

Η τοπική διοίκηση δήλωσε ότι καταγράφηκαν ριπές ανέμου που έφτασαν έως και τα 117 χλμ/ώρα, αναφέρει ο The Independent.

🌪️ Vidéo exceptionnelle de la #tornade qui a touché les environs de Carcassonne ! Des grêlons de plusieurs centimètres, jusqu’à 3 à 5 cm, ont également touché les secteurs proches. Mais c’est surtout la tornade qui a causé d’importants dégâts, avec notamment des habitations… pic.twitter.com/KVTBgWanFG — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) August 24, 2026

«Νιώσαμε σαν να έπεφτε πάνω μας ο ίδιος ο θάνατος»

Οι μαρτυρίες των κατοίκων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της μανίας της φύσης συγκλονίζουν. «Νιώσαμε σαν να έπεφτε πάνω μας ο ίδιος ο θάνατος», δήλωσε στο BFMTV η Σεβερίν, κάτοικος του Πομάς.

🚨 CATASTROPHE SANS PRÉCÉDENT À POMAS (Aude)🌪️

Hier, lundi 24 août, une tornade d’une violence rare a balayé le village de Pomas sous les yeux médusés des habitants.

➡️ 300 des 476 habitations ont été touchées : toits arrachés, maisons soufflées, voitures retournées, arbres… pic.twitter.com/cQMkrYONdI — ✞✟† 🅰️d Vitam 🐓🪢 (@Ad_Vitam44_) August 25, 2026



Μιλώντας μπροστά από το σπίτι της, το οποίο έχει πλέον ισοπεδωθεί, ανέφερε την Τρίτη ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επιβιβάστηκε εσπευσμένα η οικογένειά της τραντάχτηκε από τον ανεμοστρόβιλο, πριν μπορέσουν να αναπτύξουν ταχύτητα και να ξεφύγουν.

«Τραπήκαμε σε φυγή, ήταν ένστικτο επιβίωσης», είπε η ίδια, την ώρα που εθελοντές βοηθούσαν την τετραμελή οικογένεια να ψάξει στα συντρίμμια για να σώσει ό,τι ήταν δυνατόν.

Στην περιοχή επιχείρησαν περισσότεροι από 120 διασώστες και εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Εκτεταμένες ζημιές, διακοπές ρεύματος και παράλυση συγκοινωνιών

Οι γαλλικές αρχές είχαν θέσει μεγάλες περιοχές του νοτιοδυτικού τμήματος της χώρας σε πορτοκαλί συναγερμό για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, Meteo-France, σημείωσε ότι οι άνεμοι έφτασαν έως τα 117 χλμ/ώρα στο γειτονικό χωριό Αρκέτ-αν-Βαλ.

Στην περιοχή της Οντ, οι αρχές αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τον τρίτο γύρο του ποδηλατικού αγώνα Vuelta a España που διεξαγόταν εκεί, καθώς η χαλαζόπτωση υποχρέωσε τους αθλητές να αναζητήσουν καταφύγιο.



Οι καταιγίδες προκάλεσαν χάος στο συγκοινωνιακό δίκτυο ολόκληρου του γαλλικού Νότου, με καθυστερήσεις τρένων, κλείσιμο δρόμων, καθώς και καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια του Μπορντό, της Μασσαλίας, της Νίκαιας, της Τουλούζης, αλλά και στο Παρίσι στα βόρεια, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό.

Παράλληλα, περίπου 2.800 νοικοκυριά σε 10 περιοχές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο ανεμοστρόβιλος εκδηλώθηκε καθώς ο έντονος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού παραχώρησε τη θέση του σε σφοδρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, σε μια περίοδο που η χώρα αντιμετώπιζε την πιο ξηρή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, με καταστροφικές πυρκαγιές να μαίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σημειώνεται ότι στη Γαλλία καταγράφονται κατά μέσο όρο μερικές δεκάδες ανεμοστρόβιλοι κάθε χρόνο.