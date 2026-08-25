Η επιστροφή του Δακτυλίου: «Αναχρονιστικό το μέτρο, απαιτείται αναδιαμόρφωση» λέει συγκοινωνιολόγος

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Σε ρυθμούς επιστροφής και αυξημένης κίνησης μπαίνει σταδιακά η Αθήνα, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών. Το κυκλοφοριακό αναμένεται να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο, όπως και το μέτρο του «Δακτυλίου», με τον συγκοινωνιολόγο Σταύρο Κωνσταντινίδη να επισημαίνει στο ΕΡΤnews, την ανάγκη για συνολικό επανασχεδιασμό των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα.

Όπως ανέφερε, η δεύτερη Δευτέρα μετά τον Δεκαπενταύγουστο αποτελεί παραδοσιακά ένα ισχυρό κύμα επιστροφής, ενώ η πλήρης εικόνα της κυκλοφορίας αναμένεται να διαμορφωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

«Παρωχημένος ο δακτύλιος της Αθήνας»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επαναφορά του δακτυλίου, με τον κ. Κωνσταντινίδη, να χαρακτηρίζει το σημερινό σύστημα των μονών και ζυγών ως αναχρονιστικό.

Όπως υποστήριξε, ο δακτύλιος θεσπίστηκε το 1980 και πλέον δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης. Πρότεινε ένα διαφορετικό μοντέλο, στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως οι εκπομπές ρύπων, αλλά και η πληρότητα των οχημάτων.

Σύμφωνα με την πρόταση, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν περισσότερα άτομα, θα μπορούσε να έχει προτεραιότητα έναντι ενός οχήματος στο οποίο, βρίσκεται μόνο ο οδηγός.

Ανάγκη για λιγότερα αυτοκίνητα στο κέντρο

Ο συγκοινωνιολόγος τόνισε ότι το κυκλοφοριακό της Αθήνας, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με παρεμβάσεις στους δρόμους, καθώς η συνεχής αύξηση της χρήσης του Ι.Χ. οδηγεί σε νέα προβλήματα.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργήσει» χωρίς ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς, υπογράμμισε, επισημαίνοντας την ανάγκη για κάλυψη με μετρό σε πολύ μεγαλύτερο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα νότια προάστια, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη του Ελληνικού, δημιουργεί νέες ανάγκες μετακίνησης, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Περισσότερα και καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα αναδιοργάνωσης των λεωφορειακών γραμμών. Όπως ανέφερε, σήμερα κυκλοφορούν περίπου 1.100 λεωφορεία, ενώ κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ο αριθμός είχε φτάσει περίπου τα 1.500.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται πλήρης ανασχεδιασμός του συστήματος μετακινήσεων, με καλύτερη σύνδεση των περιοχών και ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών, ώστε οι πολίτες να έχουν πραγματική εναλλακτική απέναντι στο Ι.Χ.

Ο κ. Κωνσταντινίδης απέδωσε μέρος του προβλήματος και στην έλλειψη σταθερής πολιτικής βούλησης για την εφαρμογή μέτρων που θα μπορούσαν να περιορίσουν την κυκλοφορία των Ι.Χ.

Όπως σημείωσε, πολλές από τις λύσεις που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές πόλεις είναι ήδη γνωστές και υπάρχουν στο «οπλοστάσιο» των συγκοινωνιολόγων. Το ζήτημα, όπως είπε, είναι ότι απαιτούνται αποφάσεις που ενδεχομένως να προκαλέσουν αντιδράσεις και πολιτικό κόστος.

Παράλληλα, έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα των φορτοεκφορτώσεων, υποστηρίζοντας ότι χρειάζονται αυστηρότεροι και σαφείς κανόνες για τη λειτουργία της πόλης.

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ποιότητα της καθημερινότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο το ερώτημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά χιλιάδες Αθηναίοι: πώς θα μετακινηθούν γρήγορα και με ασφάλεια από το σπίτι στη δουλειά τους.