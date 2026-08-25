Ιεράπετρα: 18χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ζευγάρι τουριστών – Σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (24/8/2026) στην Ιεράπετρα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 18χρονος παρέσυρε δύο τουρίστες, οι οποίοι εκείνη την ώρα, διέσχιζαν τον δρόμο από διάβαση πεζών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας–Σητείας, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα χτύπησε έναν 49χρονο άνδρα και μία 47χρονη γυναίκα, με καταγωγή από την Αυστρία. Η 46χρονη γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι εκείνη που τραυματίστηκε σοβαρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός οδηγός δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις Αρχές.

Ο 18χρονος συνελήφθη για το παράπτωμα της οδήγησης χωρίς δίπλωμα και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.