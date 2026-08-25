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Ιεράπετρα: 18χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ζευγάρι τουριστών – Σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (24/8/2026) στην Ιεράπετρα, όταν ένας 18χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα παρέσυρε δύο Αυστριακούς τουρίστες σε διάβαση πεζών. Μία 46χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρότερα, ενώ ο νεαρός οδηγός συνελήφθη.

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18χρπνος χωρίς δίπλωμα/Ιεράπετρα
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ιεράπετρα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 18χρονος παρέσυρε δύο τουρίστες σε διάβαση πεζών.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας–Σητείας, με τους δύο τραυματίες, έναν 49χρονο άνδρα και μία 47χρονη γυναίκα από την Αυστρία, να μεταφέρονται για ιατρική φροντίδα. Η 47χρονη τραυματίστηκε σοβαρότερα.
  • Ο νεαρός οδηγός δεν διέθετε άδεια οδήγησης και συνελήφθη, αναμένοντας να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (24/8/2026) στην Ιεράπετρα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 18χρονος παρέσυρε δύο τουρίστες, οι οποίοι εκείνη την ώρα, διέσχιζαν τον δρόμο από διάβαση πεζών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας–Σητείας, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα χτύπησε έναν 49χρονο άνδρα και μία 47χρονη γυναίκα, με καταγωγή από την Αυστρία. Η 46χρονη γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι εκείνη που τραυματίστηκε σοβαρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός οδηγός δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις Αρχές.

Ο 18χρονος συνελήφθη για το παράπτωμα της οδήγησης χωρίς δίπλωμα και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

 

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