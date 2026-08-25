Νότια προάστια: Παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν ηλικιωμένους – Πώς δρούσε η σπείρα

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Δύο άτομα, ηλικίας 41 και 44 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. σε Αχαρνές και Άνω Λιόσια, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, που εξαπατούσε ηλικιωμένους, προσποιούμενη τους λογιστές.

Η δράση της οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τα τέλη Μαρτίου του 2026 και επικεντρωνόταν στις περιοχές της Νέας Σμύρνης και του Παλαιού Φαλήρου.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις απάτης, ενώ οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Ο «λογιστής» που εντόπιζε τα θύματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας, ο 41χρονος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Εντόπιζε ηλικιωμένους που κινούνταν πεζοί και στη συνέχεια τους προσέγγιζε, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως λογιστή.

Με το πρόσχημα ότι μπορούσε να τους βοηθήσει να λάβουν επιστροφή φόρου ή αναδρομική σύνταξη, τους έπειθε να του παραδώσουν χρήματα ή τιμαλφή.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να είχε και ο 44χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα, είχε παραχωρήσει εν γνώσει του το όχημά του στον 41χρονο. Το αυτοκίνητο χρησιμοποιούνταν για τον εντοπισμό των υποψήφιων θυμάτων και για τις μετακινήσεις που συνδέονταν με τη δράση της ομάδας.

Πέντε περιπτώσεις στο μικροσκόπιο

Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν το απόγευμα της 21ης Αυγούστου 2026 σε Αχαρνές και Άνω Λιόσια, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το όχημα, που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη δράση τους, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.