Ρόδος: Επιχείρηση «κατέλαβε» την διάσημη παραλία «Άντονι Κουίν» με ομπρελοκαθίσματα χωρίς να πληρώνει μίσθωμα – Πρόστιμο 37.000 ευρώ

Επιχείρηση εστίασης στη Ρόδο εκμεταλλεύτηκε παράνομα την παραλία «Άντονι Κουίν», τοποθετώντας ομπρελοκαθίσματα χωρίς νόμιμη παραχώρηση και καταβολή μισθώματος. Η εταιρεία, αν και αποκλείστηκε από ηλεκτρονική δημοπρασία για τμήμα της παραλίας, συνέχισε την εμπορική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου ύψους 37.000 ευρώ.

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Παραλία Άντονι Κούιν στη Ρόδο
ΦΩΤΟ: RhodesGuide
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση είχε προχωρήσει σε εμπορική εκμετάλλευση της περίφημης παραλίας «Άντονι Κουίν» στη Ρόδο, τοποθετώντας ομπρέλες και ξαπλώστρες, χωρίς νόμιμη παραχώρηση και χωρίς να καταβάλλει μίσθωμα.
  • Η εταιρεία αναδείχθηκε πλειοδότρια σε ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση τμήματος της παραλίας, αλλά αποκλείστηκε από την υπογραφή της σύμβασης καθώς δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Παρά τον αποκλεισμό, η επιχείρηση φέρεται να συνέχισε την εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου ύψους 37.000 ευρώ.

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Σε εμπορική εκμετάλλευση της περίφημης παραλίας «Άντονι Κουίν» στη Ρόδο, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη παραχώρηση και χωρίς να καταβάλλει μίσθωμα, φέρεται να είχε προχωρήσει επιχείρηση εστίασης, τοποθετώντας ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πολυσύχναστη ακτή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση, σύμφωνα με την «Καθημερινή», έχει τις ρίζες της στις 9 Μαρτίου, όταν το Δημόσιο προκήρυξε ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση τμήματος 116 τ.μ. της παραλίας, αποκλειστικά για την ανάπτυξη ομπρελών. Η συνολική έκταση της ακτής ανέρχεται σε περίπου 440 τ.μ.

Η τιμή εκκίνησης για την τριετή παραχώρηση είχε οριστεί στα 4.384,80 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, όμως, το ποσό αυξήθηκε σημαντικά, με την τελική προσφορά να φτάνει τα 200.272,80 ευρώ. Πλειοδότρια αναδείχθηκε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε. Η εταιρεία δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αποκλείστηκε από την υπογραφή της σύμβασης. Ως εκ τούτου, δεν απέκτησε ποτέ νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου τμήματος της παραλίας.

Συνέχισε την εκμετάλλευση χωρίς παραχώρηση

Παρά την εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το δίκτυο «Ομπρέλα», η επιχείρηση φέρεται να εγκατέστησε ομπρελοκαθίσματα και να συνέχισε να εκμεταλλεύεται εμπορικά τον χώρο, χωρίς να έχει προηγηθεί νόμιμη παραχώρηση από το Δημόσιο και χωρίς να καταβάλλει το αντίστοιχο μίσθωμα.

Η δραστηριότητα αυτή προκάλεσε την επιβολή προστίμου ύψους 37.000 ευρώ στην επιχείρηση.

Η «Άντονι Κουίν» αποτελεί μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Ρόδου και έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του νησιού, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

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