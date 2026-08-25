Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά για τη ΝΔ με 26,5%, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα – Πόσοι θέλουν εκλογές τώρα

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Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη θερινή ανάπαυλα, που διενήργησε η Interview για την POLITIC, βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση με 26,5%.

Η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται στις 12 μονάδες. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ η «Ελπίδα», φτάνει στο 3,6%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το ΜέΡΑ25 με 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1%.

Την ίδια στιγμή, οι αναποφάσιστοι αυξάνονται στο 10,6% από 9% και το «άλλο κόμμα» στο 6% από 5%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο «κανένας» με 19,2%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%.

Οριακό προβάδισμα στο αίτημα για εκλογές τώρα

Μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα καταγράφει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, έναντι 46% που τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Το 3% δεν παίρνει θέση.

Σαφής είναι η προτίμηση των πολιτών να προκύψει κυβέρνηση χωρίς παρατεταμένη εκλογική διαδικασία, καθώς το 60% θέλει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, έναντι 32% που θα προτιμούσε να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.

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