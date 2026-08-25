Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά για τη ΝΔ με 26,5%, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα – Πόσοι θέλουν εκλογές τώρα

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΛΠΗ ΕΚΛΟΓΕΣ
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη θερινή ανάπαυλα, που διενήργησε η Interview για την POLITIC, βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση με 26,5%.

Η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται στις 12 μονάδες. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ η «Ελπίδα», φτάνει στο 3,6%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το ΜέΡΑ25 με 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1%.

Την ίδια στιγμή, οι αναποφάσιστοι αυξάνονται στο 10,6% από 9% και το «άλλο κόμμα» στο 6% από 5%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο «κανένας» με 19,2%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%.

Οριακό προβάδισμα στο αίτημα για εκλογές τώρα

Μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα καταγράφει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, έναντι 46% που τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Το 3% δεν παίρνει θέση.

Σαφής είναι η προτίμηση των πολιτών να προκύψει κυβέρνηση χωρίς παρατεταμένη εκλογική διαδικασία, καθώς το 60% θέλει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, έναντι 32% που θα προτιμούσε να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη δημοσκόπηση

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ